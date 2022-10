Dva kandidáti nominovaní za Karlovarsko do Senátu za jedno politické uskupení. Jan Horník a Petr Kulhánek za STAN. Už před volbami bylo jasné, že to ani pro jednoho nemůže dobře skončit a nic jiného se také nestalo. Horník, který byl v Senátu 18 let, nakonec ostrouhal stejně jako jeho stranický kolega a senátní rival Kulhánek. Voliči STANu totiž rozdělili své hlasy mezi dva muže. Ti zůstali za sebou s rozdílem pouhé jedné setiny, Kulhánek skončil na čtvrtém místě s 12,31 procenta a Horník na třetím s 12,32 procenta, v součtu tedy měli oba dohromady 24,62 procenta. Vítězem prvního kola senátních voleb je Věra Procházková z ANO s 25,86 procenta, za ní pak Eva Chromcová z SPD se 14,12 procenta.

Že to nebyla právě dobrá taktika obou politiků, kritizoval už i stranický šéf STANU Vít Rakušan. Oba dva ale dále trvají na své pravdě, přičemž je oba mrzí, jak senátní volby dopadly, a to nejen pro ně samotné, ale především pro veřejnost. Ta nyní volí mezi ženou z ANO a ženou z SPD.

Karlovarská primátorka: Koalici chceme dohodnout co nejdříve

"Vít Rakušan o tom se mnou před volbami několikrát mluvil. Ano, touhle neuváženou kandidaturou jsme pomohli tomu, jak volby do Senátu u nás dopadly. Nikdy jsem ale nesliboval, že v roce 2022 už kandidovat nebudu," vysvětluje Horník.

O co vlastně jde? Horník v roce 2016 po svém úspěšném zvolení za senátora si už nedokázal představit, že by v roce 2022 kandidoval znovu. "Jen jsem o tom mluvil a věděl o tom i Petr Kulhánek. Nebyl to ale žádný slib ani dohoda. Jen jsem to tak v roce 2016 předpokládal. Věděl jsem o tom, že pro Petra Kulhánka je stát se senátorem velký sen, ale když byl pak zvolen hejtmanem, nepředpokládal jsem, že se bude o post senátora ucházet. Navíc přišel pro mě nový drive a důvody, proč jít do Senátu znovu," říká Horník.

Také Ostrov ovládlo letos ANO

Jenomže Kulhánek o tom mluví jinak. "My jsme se před šesti lety takto dohodli. Jsou o tom i písemné záznamy. Ze strany Jana Horníka tento slib a dohoda nebyla naplněná. Já mám svědomí čisté," oponuje Kulhánek. "Že Jan Horník tvrdí, že žádná dohoda nebyla? To on říká celou dobu," dodává s tím, že ho mrzí, že na tuto nevídanou situaci doplatili jejich voliči.

Právě jeho otec, Vladimír Kulhánek (ODS), byl vůbec prvním senátorem za Karlovarsko. Tuto funkci zastával v letech 1996 až 2004. Po té, co skončil, nastoupil za region právě Horník.