Některá zjištění ho opravdu šokovala. "Navštívil jsem Karlovy Vary a čtyři další města a městečka v tomto obvodu. Oslovil jsem přesně sto obyvatel, napůl muže a ženy. Snažil jsem se, aby mezi dotazovými byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Nejvíce mě překvapilo zjištění, že ze sta dotázaných pouze sedm vědělo, kdo je v jejich senátním obvodě senátorem. To jsem opravdu nečekal. Možná, že tento fakt překvapí i samotného pana senátora, zvláště když v Senátu působí již 18 let," konstatoval publicista. "Ti, kteří nevěděli, kdo je současným senátorem, neznali ani jednoho z ostatních kandidátů, a tím pádem neměli logicky ani představu, koho budou volit, přesto tvrdili, že k volbám půjdou. Na otázku, jak ho budou vybírat, odpověděli, že se podívají na seznam kandidátů a teprve těsně před volbami se rozhodnou, kdo dostane jejich hlas," uvedl.

V roce 2016, kdy se naposledy na Karlovarsku volili zástupci do Senátu, byla volební účast velmi nízká. V prvním kole přišlo k urnám 33,44 procenta lidí, v tom druhém to bylo už jen 14 procent. Velká účast se nedá předpokládat ani letos. Právě s neochotou volit senátory se publicista také setkal. "Téměř polovina dotázaných občanů, přesně 42 osob, mi sdělila, že se o politiku nezajímá, neví, kdo zastává jaké funkce, k volbám nechodí a tím pádem nepůjdou ani letos. Toto množství poměrně přesně kopíruje s průměrnou účastí ve volbách. Ostatní vypověděli, že se k volbám chystají," sdělil spisovatel.

Jak doplnil, sedm lidí z oslovených, kteří byli jediní, co znali současného senátora, znali i některé další kandidáty a byli již rozhodnutí, koho budou volit. "Ve dvou případech to byl pan Slavík, v jednom případě pan Horník, v jednom případě pan Kulhánek a ve třech případech paní doktorka Procházková. Stranický fenomén se v anketě příliš neprojevil. Pouze dva respondenti se projevili stranicky. Asi čtyřicetiletá žena prohlásila, že neví, koho bude volit, ale ví jistě, že to nebude kandidát ANO. A naopak, přibližně šedesátiletý muž prohlásil: Přiznám se vám, jsem Babišovec, a tím pádem budu volit kandidátku ANO,“ líčil své zkušenosti z okrsku číslo 1 Václav Budinský.

Při svém průzkumu se mnohdy setkal s humornou situací. Skutečnou perlou mezi nimi byl výrok jedné ženy. "Asi šedesátiletá, inteligentně vyhlížející dáma prohlásila, že k senátním volbám určitě půjde, neboť k nim chodí vždy. Zeptal jsem se jí, jestli zná některé kandidáty. Přesvědčivě přitakala. Když jsem ji požádal, aby některé jmenovala, pravila se suverénní jistotou: Babiš, Rakušan, Fiala, Kalousek," vyprávěl spisovatel, který si myslí, že Senát v našem politickém systému význam a smysl má, jen o tom zřejmě většina našich spoluobčanů neví. "Domnívám se, že se zde rýsuje velká a smysluplná výzva pro Senát. Měl by se po volbách věnovat účinné osvětě o své činnosti a přesvědčit většinu veřejnosti o svém smyslu. Senátoři by se pak měli snažit, aby byli ve svém senátním obvodu více viditelní a aby je tím pádem znala alespoň polovina obyvatel, nikoliv jen méně než deset procent," dodal Václav Budinský, který je spisovatelem a publicistou, básníkem a filozofem, bavičem a humorologem.Je to univerzálně zaměřený odborník i umělec, vydává populární knihy z různých oborů - gastronomie, sexuologie. Je autorem řady zábavných i naučných publikací, které začal vydávat po listopadu 1989.

Již od doby svého studia a pedagogického působení na filozofické fakultě UK se zabývá problematikou způsobu života se zvláštním zaměřením na čtyři základní oblasti: humor, erotiku, gastronomii a společensky akceptované drogy.