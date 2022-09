Do druhého kola totiž postupují Věra Procházková z ANO 2011 s 25,86 procenta hlasů a Eva Chromcová z SPD 14,12 procenta. Obě ženy se rovněž dostaly zcela poprvé do karlovarského zastupitelstva.

Boj mezi jedenácti kandidáty, kterých bylo za karlovarský okrsek nejvíce v celé republice, finišoval do poslední minuty. Zatímco Procházková vedla hned od počátku, obsazení druhé pozice se během sobotního odpoledne měnilo. V jednu chvíli to i vypadalo, že by se do druhého kola dostal starosta Hroznětína Martin Maleček z VOK. Ten nakonec neuspěl, hlasovalo pro něj 13,10 procenta občanů.

V Karlových Varech vyhrálo suverénně ANO, bodovala poprvé i SPD

O třetí a čtvrté místo svedli boj Horník s Petrem Kulhánkem, a to doslova. Kulhánek dokonce nejdříve figuroval před úřadujícím Horníkem, ale při sčítání posledních hlasů si to prohodili. Zůstali za sebou s rozdílem pouhé jedné setiny, Kulhánek dostal 12,31 procenta a Horník 12,32. Právě oni dva přitom kandidovali za stejné uskupení. Nejen před volbami, ale i po výsledcích, se tak komentovalo, že si sebrali společné voliče a že kdyby kandidoval jen jeden z nich, byl by to právě on, který by šel do druhého kola s Procházkovou.