Vážné téma tentokrát odstartoval svižný rozstřel, v němž se Petr Fiala (ODS), Andrej Babiš (ANO) a Ivan Bartoš (Piráti) měli intuitivně rozhodnout pro jednu z nabízených možností. Podobné schéma se často používá v amerických televizních diskusích, neboť často odhalí to, k čemu lídři opravdu tíhnou, ale většinou to zakrývají. Nejpřímější byl premiér Babiš, který odpovídal jednoznačně. Oproti tomu šéf ODS Fiala se dvakrát vyhnul výběru jedné ze dvou možností. Pirátský předseda Bartoš to bral s humorem a příliš neváhal. Z nabídky angličtina, nebo čeština všichni zvolili češtinu.

Svižný rozstřel Deníku:

Orbán, nebo Merkelová? „Samozřejmě Orbán, spolu jsme zastavili ilegální migraci, nejvíc nám pomohl s vakcínami a ventilátory, je to můj přítel,“ uvedl Babiš. Naopak Bartoš sdělil: „Paní kancléřka Merkelová, politička evropského formátu.“ A Petr Fiala: „To je absurdní otázka, na to odpovídat nebudu.“ Z možností pizza nebo kebab všichni dali přednost pizze, byť Bartoš přiznal, že v úterý si v Písku dal kebab.

Schengen, nebo státní hranice? Profesor politologie Petr Fiala řekl: „Oboje, to nejde takto rozlišovat, Schengen je vnější hranice Evropské unie, nesmírně důležitá, ale státní hranice má také svůj význam.“ Babiš vystřelil: „Naše hranice, Schengen není funkční.“ Bartoš měl opačný názor: „Pokud máme řešit migraci, tak na hranicích Evropy, protože chceme svobodný pohyb. Rozhodně obrana vnějších hranic, schengenského prostoru.“

Na otázku, která už přímo navodila téma druhé debaty, tedy zda v Afghánistánu zůstat, nebo z něj odejít, Fiala odpověděl: „Zůstat.“ Babiš řekl: „Už jsme odešli, a byla to chyba.“ A Bartoš uzavřel: „Stažení inicioval pan Trump, odchod je daný, situace tam není udržitelná, protože došlo k odchodu amerických vojáků.“

Ilegální migranti nikdy

Jak tedy řešit případnou afghánskou migrační vlnu, k níž může dojít po převzetí země radikálním Tálibánem? Premiér zopakoval, že ilegální migranty k nám nepustíme. „Musíme je zastavit mimo Evropu, a proto je nutné jednat hlavně s tureckým prezidentem Erdoganem, ale týká se to také ilegální migrace z Tunisu, Libye, z Alžíru a Maroka,“ řekl. A dodal: „Zatím se Tálibán tváří, že ti, kteří odešli, v jejich zemi nikdy neměli být, takže uvidíme. Pro nás to nic nemění, ilegální migranty nebereme, nikdy nebudeme brát a vždy jen my budeme rozhodovat, kdo u nás bude žít a pracovat.“

Andrej Babiš k postoji ČR a migraci:

Míní, že není důvod spoléhat na Evropu. „My to máme v rukou. Já jsem s tureckým prezidentem Edoganem mluvil v jeho paláci dvě hodiny na čtyři oči, znám jeho paní, máme nějaké vztahy. Země V4 a menší státy to mohou pro Evropu, která je stále impotentní, vyjednávat.“

Bartoš zdůraznil, že evropská spolupráce je zásadní, ať jde o dohody s Tureckem, nebo Ruskem. „Velmi seriózní debata se vede o posílení Frontexu. Představa, že budeme řešit uprchlíky u Domažlic, když i naši policisté pomáhají na vnějších hranicích, není realistická.“

Ivan Bartoš k postoji Pirátů na migraci:

Jinak než před šesti lety

Fiala podtrhl, že situace před šesti lety a nyní je jiná. „Tehdy část evropských zemí chtěla přijímat migranty a vznikl spor uvnitř EU. Ten dnes není. Když se podíváte na výroky předních představitelů unijních států včetně Německa, Nizozemska, o Rakousku nemluvě, všichni říkají, že tentokrát nelze připustit žádnou migrační vlnu, musíme lidem pomoci v sousedních zemích, mluví se hlavně o Uzbekistánu a Turkmenistánu. Chraňme vnější hranici EU a dělejme to jinak než před šesti lety. To je racionální postoj, který odpovídá doporučením ODS na řešení migrační krize. Pokud tento postoj zvítězí, můžeme si s tou situací poradit.“

Petr Fiala k jiné situaci dnes a v roce 2015:

Kdo zastavil kvóty?

V závěru debaty se pohádali Andrej Babiš a Ivan Bartoš o to, kdo zastavil kvóty. Bartoš tvrdí, že to byl expremiér Bohuslav Sobotka v říjnu 2017. „Česká republika prostě sdělila, že s tím nesouhlasí. Stejně to řekli Piráti v roce 2015 ve svém stanovisku a vyjednal to pan Sobotka v roce 2017. Můžete si to dohledat,“ rýpl si Bartoš. Babiš trval na tom, že padly díky jeho a Orbánově tlaku na Evropské radě v červnu 2018.

„Sobotka se tam ani nedomluvil, my tam sedíme sami, prezidenti a premiéři, co by tam Sobotka říkal? Nevíte, jak to funguje, ale možná se to někdy naučíte,“ kontroval Babiš.

Mezinárodní selhání

Opoziční lídr Petr Fiala v souvislosti s děním minulých dnů českou vládu pochválil a zároveň odchod spojenců z Afghánistánu označil za obrovské mezinárodní selhání.

Petr Fiala k řešení migrační otázky:

„To je skutečně katastrofa, která nás bezprostředně ohrožuje, oslabuje bezpečnost Evropy. Připomeňme si, kolik se tam investovalo nejen materiálních prostředků, ale i lidského kapitálu, spousta lidí tam položila život včetně 14 českých vojáků. A jaký je výsledek? Po dvaceti letech se tam vrací teroristické hnutí Tálibán, které představuje bezpečností hrozbu. Jsem rád, že se podařila evakuace českých občanů a jejich afghánských spolupracovníků. V té mizérii, kterou odchod z Afghánistánu představuje, to je dobrá zpráva.“