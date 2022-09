Bronislav Grulich, starosta Jáchymova - Otázka Jaké jsou klady a zápory Skywalku

Bronislav Grulich, starosta JáchymovaZdroj: Deník/ RedakceJen tak v bodech vypíchnout to nejdůležitější není až tak jednoduché. Plno věcí je propojených. Ale pokusím se. Klady: Další kamínek do mozaiky možností, atrakcí, který region nabízí, tudíž větší příliv turistů nejenom na Klínovec, ale do celého kraje. A ať chceme nebo nechceme, náš kraj je z turistiky živ. Významný více než dvoumilionový příspěvek do městského rozpočtu, které pro další rozvoj Jáchymov nutně potřebuje, v souvislosti s přílivem turistů stoupnou i poplatky z ubytování a další související výnosy z daní. Ty ostatní finanční přínosy předpokládám budou vyšší než samotná částka z pronájmu. Rozvoj služeb a s tím spojené nové pracovní příležitosti, které tady chybí. Pokud lidé najdou zajímavou práci, a práci nejenom na Skywalku, za zajímavou považuji, zůstanou v regionu trvale bydlet a sníží tak problém celého kraje s odlivem mladých lidí.

Zápory: Kovová konstrukce Skywalku se na vrchol Krušných hor nehodí. Obdobné reakce provázely stavbu Eiffelovy věže v Paříži. Dokonce měly být demontována. Uběhlo pár let a stala se symbolem města hojně navštěvovaným turisty. Kácení cenného lesního porostu. Není to pravdou, pokáceny budou jen nezbytně nutné stromy, v řádech jednotek či malých desítek stromů. Zvýšení dopravní zátěže – v porovnání s nájezdy a odjezdy lyžařů v čase 9.00 – 10.00 respektive 15.00 – 16.30 bude minimální, neboť na Skywalk budou najíždět v průběhu celého dne.