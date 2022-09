Už nyní je jasné, že jedním z nejhlavnějších témat letošních komunálních voleb v Jenišově bude těžba kaolinu a vyhrocené vztahy s firmou Sedlecký kaolin (SK), která má na území obce povolenou hornickou činnost. Zřejmě ještě do voleb se bude konat veřejné projednání nového územního plánu, v němž se musí s ložisky kaolinu počítat. Právě kvůli této hornině jsou mnozí političtí kandidáti ve sporu. A nejen oni. Obec kvůli těžbě, která bude mít bezpochyby negativní dopad na životní prostředí, oslovila právníky, jež se snaží otevření lomu zabránit. Spojila se i s ochránci přírody. Ne všem obyvatelům Jenišova se však takové kroky zamlouvají. SK má přitom své zájmy i v jiných sousedních obcích Jenišova. Nikde nejsou ovšem podle jednatele SK Radomila Golda vztahy tak vyhrocené jako právě v Jenišově. "Ten nám opravdu vyhlásil válku," konstatuje Gold.

Měl by Jenišov více jednat se Sedleckým kaolinem? Co říkají dotčení?

Je to už přitom hodně dávno, co firma dostala povolení k zahájení hornické činnosti v lokalitě Jenišov Výsypka. Dodnes zde ale těžba zahájena nebyla. Důvodem jsou právě spory s vedením obce. "Na území obce doposud žádný funkční důl nemáme. Máme stanoven dobývací prostor v části Jenišov Výsypka, kde od roku 2010 máme i povolenou hornickou činnost. Netěžíme tam ale, protože čekáme na definitivní rozhodnutí soudu. Vybudovali jsme zde pouze ochranný val a dvě retenční nádrže," říká jednatel SK.

Podle starosty Stehlíka se Výsypky týkají dva soudní spory. V obou případech jde o přístupovou cestu k ložisku, která má vést totiž přes pozemky obce, s čímž vedení Jenišova zásadně nesouhlasí. "První soud se týkal sjezdu přes pozemek obce, a ten jsme definitivně vyhráli. Firma tuto komunikaci zkrátka nemůže pro své podnikatelské zájmy využívat," vysvětluje jenišovský starosta.

Těžba vždy k regionu patřila. Lidé ale taky

Druhý soudní spor ještě neskončil, zatím v něm ale naopak vyhrává těžařská firma. "Krajský soud v Plzni dal za pravdu Sedleckému kaolinu, my se s tím ale nespokojili a obrátili jsme se na Nejvyšší soud. Faktem je, že firma tak nemá doposud zajištěnou žádnou přístupovou cestu k lomu," pokračuje Stehlík.

"Rozhodnutí ve druhé záležitosti je pravomocné, obec proti němu podala dovolání. Čekáme na další postup soudu. V původním rozhodnutí bylo ale řečeno, že komunikaci používat můžeme. Soud totiž konstatoval, že cesta je veřejně účelovou komunikací a může ji používat každý vlastník nebo správce pozemku, který k ní přiléhá," reaguje Gold.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Už na začátku letošního července se měl v Jenišově projednávat nový územní plán, z rokování ale sešlo kvůli nemoci zpracovatele. Během prázdnin začala po obci kolovat zpráva, že v návrhu územního plánu se s těžbou kaolinu ale vůbec nepočítá. Tyto informace starosta Stehlík dementuje. "To v žádném případě není pravda. Všechna ložiska kaolinu budou do územního plánu samozřejmě zakreslena. Veřejné projednání, kde samozřejmě počítáme s různými připomínkami, jsme museli odložit. Počítám, že zřejmě do konání komunálních voleb bychom mohli projednání ještě stihnout, určitě ale nestihneme nový územní plán schválit. To bude mít na starosti až nové vedení," dodává starosta s tím, že aby obec zabránila různým pochybnostem, najala si na nový územní plán zpracovatele, který nemá vazby na Jenišov.

Zajímá vás, kdo kandiduje v našem okrese? Podívejte se ZDE