Podmínky pro Jáchymov velice atraktivní, protože za 50 let pronájmu by získal minimálně 112 milionů korun. To je oproti původním 6 milionů korun za prodej parcel sakra rozdíl. Nápad za miliony, jenomže také nevyšel. Vedení města, které Skywalk prosazuje, a investorům do toho totiž vstoupila válka na Ukrajině a nouzový stav, který byl kvůli ní vyhlášen. Během něho se totiž referenda konat nemohou, a tak záměr se Skywalkem nechalo současné vedení radnice na tom novém.

Projekt Skywalk stále existuje. Bude ho řešit i nové vedení Jáchymova?

Je to už více než 15 let, co byl Jáchymov v jedné anketě prohlášen jako nejšpinavější město v republice. Lidé ho opouštějí, domy zde chátrají takovým způsobem, že se propadají nebo jim nezbývá nic jiného než demolice. Krušnohorské město, které po staletí dávalo světu různá prvenství a dalo název i americkému dolaru, najednou skomírá. Drží ho nad vodou jedině lázeňství a blízká příroda, kterou využívají hlavně milovníci zimních sportů. Na restart Jáchymova je to ale stále málo.

Super nápad město potřebuje. Otázkou stále zůstává, jestli je to právě stezka v oblacích, která bezesporu do zdejší panenské přírody zasáhne. Navíc nějak zkrátka ani nevoní, že když neprošel záměr jedním referendem, tak se to zkusí jiným.