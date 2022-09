V okresním městě Karlovy Vary letos svede o přízeň voličů v komunálních volbách, které se konají už příští týden, 13 politických stran a hnutí. Což je o dvě méně než před čtyřmi lety a o tři více než v roce 2014. Zatímco na mnohých místech regionu rezonují v jednotlivých samosprávách silná lokální témata, v Karlových Varech se tentokrát výrazná místní otázka do volebního klání neprolíná. Co bude tedy pro voliče klíčové? Mohou to být nejen celospolečensky závažné záležitosti, ale i některé problémy, které Karlovaráci zmiňovali ve veřejné anketě, již ukončilo město vloni na podzim. Tam se na předních místech objevovala témata: nebudovat další amfiteátr na Rolavě a zrekonstruovat letní kino, vyřešit problémy v ubytovně Charkovská, posílit bezpečnost, podpořit nové pracovní příležitosti, vyřešit brownfieldy a postavit parkovací dům. Redakce Deníku se proto s ohledem na aktuálnost a možnost řešení dané věci z pohledu magistrátní politiky vybrala parkovací dům a celou problematiku s parkováním na území města.