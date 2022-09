"Ve srovnání s komunálními volbami od roku 2006 je letošní oficiální kampaň stran a hnutí klidná až nudná. Nemá jedno jasné nosné téma. Marketingové slogany jednotlivých stran jsou často dost zaměnitelné. Může to souviset i s tím, že v rámci jednotlivých kandidátek nenastala žádná větší generační obměna a na vrcholných místech se nacházejí dlouhodobě známé osobnosti, které už moc nepřekvapí. A chybějí novější tváře, které by akcentovaly nová témata," říká politolog, podle něhož to souvisí s tím, že průměrný věk letošních kandidátů, který je 53,3 let, je o více než pět let vyšší než ve zbytku republiky. "To výrazněji z relevantních stran narušují jen Piráti. Je tedy celkem logické, že právě tato strana se v rámci kampaně lehce odlišuje silným důrazem na zastavení odlivu mladých lidí z města," vysvětluje Jandl.