Je to už více než tři roky, co investoři Jiří Rulíšek a Petr Zeman, který je majitelem Skiareálu Klínovec, zveřejnili svůj záměr postavit poblíž vrcholu Klínovec atrakci zvanou Skywalk - česky řečeno stezku v oblacích. Tu už podnikatel Rulíšek nějaký rok provozuje ve svém areálu na Dolní Moravě poblíž Kralického sněžníku.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Kompletní kandidátky z Karlovarska najdete zde.

Aby mohl Skywalk vyrůst v srdci Krušných hor, potřebují k tomu investoři ale pozemky, které jsou ve vlastnictví města Jáchymov. Projekt od počátku nenarážel na oficiálních místech na větší komplikace, i když se nachází v blízkosti největší dominanty Krušných hor, a to rozhledny na Klínovci. Přesto se ale nějaké připomínky objevily, a tak nakonec podnikatelé ubrali ze svých původních plánů - celkovou výšku stezky snížili, díky čemuž už nemá zastínit místní rozhlednu, a vrchol Skywalku posunuli o půl kilometru níže.

ANKETA: Jaké jsou klady a zápory Skywalku?

Výstavbu Skywalku považuje současné vedení města za příležitost, jak Jáchymov postavit na nohy a dát mu nový impuls. Jenomže mnozí včetně opozice namítají, že nápor turistů toužících si projít stezku v oblacích Jáchymov a třeba i sousední Boží Dar neunesou. Mají navíc obavy z magelomanského projektu, který bude mít i špatný dopad na zdejší přírodu. A proto se tou největší překážkou nakonec ukázal odpor obyvatel Jáchymova a opozice, zatímco jáchymovští radní prodej strategických pozemků pro Skywalk odsouhlasili. Na jednání zastupitelstva se ale vůbec nedostal. Opozici se až na podruhé podařilo získat dostatečný počet hlasů obyvatel pro vyhlášení referenda. Redakce Deníku byla vloni v červenci první, kdo to oznámil starostovi Bronislavu Grulichovi, který Skywalk obhajuje a vidí v něm velké plus pro skomírající město. "Že se odpůrcům podařilo získat podpisy, je pro mě zcela nová informace. Pokud si lidé Skywalk nepřejí, tak se stavět holt nebude," reagoval vloni v létě jáchymovský starosta.

Skywalk funguje na Dolní Moravě už sedm let

Referendum se pak konalo v rámci parlamentních voleb vloni v říjnu. Lidé v něm měli rozhodnout, zda souhlasí s prodejem pozemků kvůli tomuto projektu, a řekli jasné ne. Mezi voliči bylo rozdáno 998 obálek - 378 hlasujících bylo pro prodej pozemků, 601 proti. "Přiznávám, že radost z výsledků rozhodně nemám. Co bude s tímto záměrem dál? To opravdu v tuto chvíli nevím. Nevylučuji, že se s investorem v blízké době potkáme a budeme jednat," poznamenal po referendu starosta Grulich. "Děkujeme všem, kteří nám projevili důvěru a hlasovali pro stezku na Klínovci. Je nám líto, že stavbu stezky nemůžeme ve spolupráci s Jáchymovem realizovat, přestože spousta místních občanů věnovala projektu nemalé úsilí. Odmítnutí poskytnout pozemky Jáchymova pro stezku neznamená automaticky, že na Klínovci nikdy nic podobného nevznikne, a zejména se tím neřeší hlavní potřeba regionu, tedy přitáhnout návštěvníky na vícedenní pobyty. Výsledek referenda samozřejmě respektujeme, nicméně i nadále hledáme možnosti, jak oživit celý region a podpořit místní rozvoj," komentoval tehdy výsledky podnikatel Zeman.

Vše o volbách na Karlovarsku najdete zde.

Po veřejném hlasování bylo pár měsíců ticho a kdekdo už si myslel, že Skywalku definitivně odzvonilo. Jenomže letos v březnu vedení města oznámilo, že se chystá další referendum. Tentokrát totiž investoři společně s vedení radnice přišli s nápadem, že strategické pozemky nebude Jáchymov prodávat, ale že je pronajme na padesát let. A protože šlo o inovaci, roztočilo se kolečko jednání nanovo. Původně si investoři měli pozemky koupit za 6 milionů korun a ročně měli na základě smlouvy přispívat do městského rozpočtu částkou jeden milion korun. "My bychom chtěli za tuto plochu, která by sloužila Skywalku, 2 234 000 korun ročně," poznamenal v polovině letošního března Grulich. Jde o 5800 metrů čtverečních, za které nyní Zeman platí 8 korun za metr čtvereční, tedy ani ne 50 tisíc korun ročně. "Nabízíme městu mnohem atraktivnější možnost, a to celkovou částku téměř 112 milionů korun. Jde o peníze, které by město získalo padesátiletým pronájmem. K tomu je ale zapotřebí přičíst samozřejmě ještě inflaci," doplnil tehdy podnikatel Zeman.

Komentář: Kdo spasí někdejšího světového premianta?

Jenomže ani tento pokus investorům nevyšel. Krátce nato byl totiž kvůli válce na Ukrajině vyhlášen nouzový stav, který referenda neumožňuje. "Další referendum už nebudeme řešit. Nouzový stav se prodloužil až do konce června. Dělat během prázdnin veřejné hlasování je nesmyslné. Pak budou komunální volby. O možném Skywalku už tak bude rozhodovat nové vedení města," prohlásil pak v květnu jáchymovský starosta.

Otázkou tak zůstává, kdo od října usedne na jáchymovské radnici a zda bude vůbec vůle jednat s investory Skywalku.