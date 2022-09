Karlovy Vary podobně jako jiná města řeší nedostatek parkovacích míst na svém území. Na rozdíl od mnohých mají v tomto případě ale tu nevýhodu, že jde o světově známé lázeňské město, do něhož proudí davy turistů, navíc jsou pořadateli čím dál více společenských akcí, na něž se sjíždějí lidé až z daleka. Nejde přitom jen o filmový festival, ale i sportovní a množství jiných akcí, naposledy třeba festival světel Vary září. Všichni ti, kteří do města přijedou auty, je také logicky musí někde zaparkovat.

Vedení města sice plánuje parkovací domy, aktuálně u Galerie umění, to ale vyřeší jen problém s parkováním hostů. Co ale ti, kteří v Karlových Varech žijí, jejich děti tu chodí do škol a školek a dennodenně bojují o své místo k parkování, ať už před svým bydlištěm, prací nebo školou? Doba je hektická, a ano, zpohodlněli jsme, protože času je pomálu a auto je stále nejrychlejším prostředkem. Místo toho, abychom využívali hromadnou dopravu, dojedeme všude auty. Mohli bychom také jezdit na kolech, jak bývá v posledních letech trendem, jenomže nežijeme v takových klimatických podmínkách, že bychom se do práce mohli dostat na kolech i v zimě.

Tachovští chtějí regulaci cizinců. Trápí je i málo lékařů

Vedení radnice proto nemůže argumentovat, že aut je hodně a míst k zaparkování málo. Musí se k tomu někdo postavit čelem, než přijde nařízení, že každá rodina může mít jen tolik a tolik aut, protože to se také jednou může stát. Zeměkoule není zkrátka nafukovací.

Jedno se musí uznat, karlovarští strážníci jsou stále poněkud tolerantní například k těm, kteří parkují v chatových osadách a v podobných okrajových částech města na nezpevněných okrajích komunikací. To třeba v takových Boskovicích na Moravě aktivní strážníci hned kasírují každého, kdo si takto postaví své auto, a tvrdí, že řidič stojí na zeleni.