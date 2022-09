Sokolovsko se pak proslavilo svou hnědouhelnou pánví. Různé další suroviny se těžily i na jiných místech kraje, jde především o kaolín, s jehož dobýváním se v okolí Božičan začalo už na konci 19. století. Materiál, který je ukrytý pod zemí, je velmi cenný na to, aby zůstal pohřben, a není se proto čemu divit, že těžařské firmy na něm chtějí profitovat. Navíc, jak je všeobecně dobře známo, dávají práci stovkám lidí v regionu, kde škála pracovních nabídek pokulhává za progresivnějšími kraji.

Je tedy jasné, že těžba byla vždy pro Karlovarsko důležitá, a bude i nadále. S ohledem na energetickou krizi se dá navíc předvídat (bohužel) spíše návrat k tuhým palivům než jejich útlum.

Kaolin rozdělil Jenišov i ve volbách, v obci jdou do voleb čtyři uskupení

Co ale mají dělat lidé, kterým se za jejich domy teprve zahájení těžby plánuje? Konkrétně v Jenišově prý občané věděli, že se chystá otevření kaolínového domu právě v blízkosti pozemků, které si za velké peníze koupili. Co ale ti, kteří v centru obce žijí desítky let a i je zasáhne možná těžba? Ta má totiž bezesporu dopad na životní prostředí. Mají lidé sklopit hlavu, odstěhovat se a nebo se možnými právními prostředky bránit proti otevření lomu?

Lidé v posledních letech znovu zjišťují, že žít na malé obci má své velké výhody. Není se jim tedy proč divit, že si klady chtějí chránit. Kdo má větší cenu - těžařská firma nebo běžní občané?

Měl by Jenišov více jednat se Sedleckým kaolinem? Co říkají dotčení?

A jedna rada na závěr - není radno ignorovat územní plán obce, pokud se tam člověk stěhuje, není ani radno nad možnými hrozbami a zájmy investorů mávnout jen rukou, že se tak možná nikdy nestane.

