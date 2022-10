Zdůraznil, že v Karlových Varech se s největší pravděpodobností otevřou volební místnosti znovu i příští týden, a to na druhé kolo senátních voleb, které se konají v karlovarském okrese. "Připravujeme se tak už raději také na příští týden a sháníme lidi do volebních komisí i na druhé kolo," vysvětlil. "Zatím se omluvilo asi sedm lidí. To máme ale pátek ráno. Máme proto obavy, že omluvenek může během voleb přibývat," sdělil.