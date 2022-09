Radomil Gold, jednatel společnosti Sedlecký kaolín

Z našeho pohledu určitě o společná jednání a hledání společné řeči velmi stojíme a v uplynulých šesti letech jsme to obci opakovaně navrhovali. Určitě náš návrh zopakujeme i po těchto volbách a budeme doufat, že se konečně posadíme k jednacímu stolu. Každá spolupráce se odvíjí od ochoty dělat kompromisy a my jsme na taková jednání připraveni. V první řadě bychom si měli stanovit režim hornické činnosti a případné přepravy surovin tak, abychom v maximální míře rozptýlili obavu z negativních dopadů těžby na okolní zástavbu a obyvatele. Dále je možné hovořit o opatření, která jsou nad rámec podmínek povolené hornické činnosti, jako je například výsadba další zeleně, skrápění, režim pracovní doby apod. Pokud bude vše fungovat, můžeme se dále bavit o podpoře spolků, kultury a sportu na území obce Jenišov, jako to běžně děláme i v okolních obcích.