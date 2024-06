Když jsme házeli poslední tašky do auta, abychom už tradičně začátek června trávili na Jadranu, měla jsem smíšené pocity. Po článcích o tamní drahotě jsem zazmatkovala a brala vše, co mi ve spíži přišlo pod ruku. Téměř zbytečně. Zkušenost mě ale naučila, že mimo sezonu už malebná zapadlá vesnička, vzdálená padesát kilometrů směrem na Dubrovník za Makarskou riviérou (název schválně nesděluji) je už sice v tuto dobu naladěna na turistickou vlnu, ale zdejší prodejci vyčkávají do 15. června. To je ten zásadní termín, kdy se začíná. A my přijeli 10. června.

Dálniční známky přes Slovinsko jsme pořídili elektronicky, rakouskou jsme zvládli koupit u tamní čerpací stanice. V Chorvatsku se platí mýtné u jejich cestariny. Tam si připravte eura, cenu stanoví vaše trasa. My jsme do Makarské a dál, poslední tunel po Malé Kapele, Svetym Rogu a dalších, posledním byl Svetý Ilija v Bašce Vodě, platili přes 30 eur.

Přes Česko se nám vlastně jelo nejhůř. Silnice kombinované dálničními úseky za Českými Budějovicemi fakt nic moc.

Když jsme vjeli do Rakouska, byla neděle. Den, kdy se řidičům vyrazit do Chorvatska nedoporučuje. Ale protože tenhle brzký termín června jich jede málo, a k tomu na dálnici neřádí kamiony, cesta plynně ubíhala. Až na opravy, to je libůstka silničářů asi v celé EU, a trasu také komplikovaly objížďky, které si vynutily povodně a sesuvy půdy na dálnici v uplynulém týdnu. Najeli jsme víc kilometrů, ale Rakušané jsou borci. Za poslední tunely, a že jich je, nechtěli ani euro.

A svištěli jsme na Maribor. Před čtrnácti dny tam ještě nafta stála 1,48 eura za litr, zatímco v Chorvatsku 1,37 eura za litr. Dnes, kdy v Chorvatsku už mají děti prázdniny a začala hlavní sezona, se už ceny vyrovnaly. Ve Slovinsku platíte 1,53 za diesel i Natural, v Chorvatsku to samé. A to i za Natural 95. V Chorvatsku mají nejlevnější naftu na čerpacích stanicích INA.

A další změna. Ještě loni se na čerpacích stanicích za použití toalet neplatilo. Letos si připravte drobné v eurech. Především na čerpačkách Tifon chtějí padesát centů, jinde méně. Chlapi to řeší očůráváním okolních keřů, jeden ty brány na záchod přede mnou dokonce elegantně přeskočil. A já musela kvůli toaletě měnit padesátku. „S dětmi abych měla měšec drobných," cedila jsem mezi zuby.

close info Zdroj: Ivana Kalinová zoom_in Chorvatské pobřeží. Do cíle jsme dojeli v sedm večer a čekalo nás čtrnáct dnů plných slunce, občas bouřek, ale hlavně nádherného moře, které vás ještě ochladilo. Senza.

A protože jak jsem předpokládala, vše bylo ještě zavřené, jedli jsme to, co jsme přivezli. Což v mém sbaleném jídelním chaosu nebylo téměř poživatelné. Takže jsme volili restaurace či bistra poblíž. Tedy kilometr poblíž. A eura se jen kulila. Nejdříve to přepočítáváte na koruny, pak splynete s eurem.

Za hamburger, hlavně ten mega, jak jinak, u bistra zaplatíte 5,50 eura, v restauraci ovšem kolem 11 eur. Pizza je za 12, rizoto za 13 a těstoviny, tolik oblíbené u dětí, 13 eur. Ryba na žaru stojí ovšem kolem 20 eur, hranolky pět. Vybírejte, ne každá restaurace nabízí kvalitu, ale účtuje si víc. Pivo, to je pro některé Čechy hlavní zdroj obživy. Tam, kde jsme byli my, jsme za točené platili 4, jinde 5 eur. Já dávám přednost vínu a cena byla stejná. Čtyři nebo pět eur. Tak jsem opět volila kvalitu toho domácího, kde si za skvělé a litr a půl účtují šest eur. A ještě vám nabídnou sušené fíky. A přiznám se, potěšily mě ceny cigaret, Philip Moris jsou například za 4,40 eura, camelky 4,20 eura.

Ceny v chorvatském Konzumu mě trošku překvapily, zvlášť když za šunku chtěli 2,50 eura, za vyhlášený pršut 4 eura, ale jinak to šlo. Jó, až na ten olivový olej, ten fakt se došoupal až k 50 eurům za litr. Zelenina i jogurty jsou stejně „drahé“ jako u nás, ne-li levnější. Ovšem vanička vajec stojí přes 4 eura a za chleba dáte půldruhého eura. Káva? Za tu skvělou, za opravdové espresso, zaplatíte čtyři eura.

close info Zdroj: Ivana Kalinová zoom_in Chorvatské pobřeží.

Zdražilo i ubytování. Přestože jsme s naším hostitelem téměř přátelé, jezdíme sem už dvanáct let, i on cenu apartmánu zvedl o třetinu. Byznys je byznys.

Těch čtrnáct dnů ale stálo za to. Čistá hlava, žádný stres, plavání v moři, slunce a pocit, že svět je ještě v pořádku. Je to jako vždy, kdykoliv jsme jinde ve světě, vzpomínáme na Jadran. „Příští rok už ne,“ říkáme vždy. A stejně těch neskutečných kilometrů kvůli tomu všemu urazíme. A vracíme se sice zpět tou dlouhou cestou unaveni, ale především neskutečně natěšeni a pak skvěle osvěženi.