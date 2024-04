Karlovarský deník vám přináší jako každý týden přehled tipů na různé akce, které se konají od pátku 12. dubna na Karlovarsku, ale také na Chebsku či Sokolovsku. Nechte se inspirovat.

Poutní kostel Skoky u Žlutic. | Foto: Deník/Petr Kozohorský

Karlovarsko:

Velikonoční pouť za duchovní povolání

Kdy: neděle 14. dubna od 14 hodin

Kde: Skoky, kostel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Blížící se svátek sv. Vojtěcha bývá v ČR tradičně spojován s prosbami o nová duchovní povolání. Věřící putují do různých mariánských svatyní, aby si vyprosili nové kněze pro vinici Páně, podpořeni mocnou přímluvou P. Marie, Královny kněží, a sv. Vojtěcha. Letos se bude prosit o nové dělníky na vinici Páně ve Skokách. Kostel bude až do neděle 14. dubna otevřen denně od 10 do 17 hodin, přítomna bude i průvodcovská služba.

Poznej světové dědictví UNESCO

Kdy: pátek 12. dubna, od 19 hodin

Kde: Karlovy Vary, různá místa ve městě

Za kolik: podle programu

Proč přijít: Akce „Poznej světové dědictví UNESCO“ se bude konat od pátku 12. dubna do pondělí 15. dubna jako součást oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel. Tato globální událost slaví bohatství kulturního dědictví a přináší veřejnosti jedinečnou příležitost objevit krásu a historii Karlových Varů. Podrobný program je na https://www.karlovyvary.cz/sites/default/files/Soubory/akce/vyznamne-akce/UNESCO/program_poznej_svetove_dedictvi_unesco.pdf

Tipy Deníku: Na Chebsku navštivte Expediční kameru, pojďte za obojživelníky

Karlovarské divadlo ovládne Mamzelle Nitouche

Kdy: sobota 13. dubna, od 19 hodinKde: Karlovy Vary, městskédivadloZa kolik: od 300 korunProč přijít: Mamzelle Nitouche patří mezi nejhranější díla pařížské operety. Pro příslušníky starší generace je dílo spjato s představou vynikajícího představitele dvojrole šantánového skladatele Floridora a klášterního varhaníka Célestina Oldřicha Nového. Dvojí život člověka, který se pohybuje v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací, postavených na kontrastu obou prostředí.

V Grandhotelu Pupp zahraje violoncellistka Terezie Kovalová

Kdy: sobota 13. dubna, od 20 hodin

Kde: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp

Za kolik: od 690 korun

Proč přijít: Ve slavnostním sále se bude konat koncert úspěšné české violoncellistky Terezie Kovalové. Těšit se můžete jak na klasické, tak i na soudobé skladby, chybět nebudou ani autorské kompozice. Terezie Kovalová spolupracuje s mnoha hudebníky, je členkou kapely Calm Season a Zvíře jménem Podzim. S Tomášem Dvořákem a jeho projektem Vivaldianno jezdí hrát po celém světě. Nyní se vydává na sólovou dráhu s prvním autorským albem pod jménem ZINKA.