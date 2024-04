Karlovarský deník vám přináší jako každý týden přehled tipů na různé akce, které se konají od pátku 26. dubna na Karlovarsku, ale také na Chebsku či Sokolovsku. Nechte se inspirovat.

Farmářské trhy před Městskou tržnicí v Karlových Varech. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jana Kopecká

Karlovarsko

Den bezpečnosti na hradě Bečov, bude tam poprvé

Kdy: neděle 28. dubna od 9 hodin

Kde: Bečov nad Teplou, hrad

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den bezpečnosti na hradě Bečov se jmenuje akce, která se v tomto prostoru zatím ještě nikdy neuskutečnila. Návštěvníkům se ukáže prostředí bečovského hradu a zámku v kombinaci s tím nejlepším, co bezpečnostní složky umí a nabízejí, mimo jiného ukázky sebeobrany nebo práci psovodů.

Slovinsko, moje nová láska, tak se jmenuje cestopisné povídání

Kdy: pátek 26. dubna, od 17 hodinKde: Ostrov, městská knihovnaZa kolik: 50 korun, 80 bez rezervace, senioři 70+ zdarmaProč přijít: Cestopisné povídání spojené s promítáním, které si pro připravila cestovatelka a fotografka Magdaléna Radostová. „Asie, nejen můj oblíbený Vietnam, už jsou více jak rok a půl uzavřeny všem turistům. Musela jsem se přizpůsobit době „covidové“. Kam teď vyrazit, co není daleko a přitom nabízí všechno? Moje nová cestovní láska - Slovinsko. Malá země rozlohou, zato velká země, tím, co může duši cestovatele nabídnout. Objevme společně moře, hory, smaragdovou řeku Soču, krasové jeskyně, vodopády, soutěsky, starobylá města a taky, u mne jak jinak – vynikající slovinské speciality. Chcete vědět, kde se ubytovat, jak cestovat a co určitě ochutnat? Víte, co všechno lze vyrobit z konopí? Zajímá vás, kde objevit úžasný squat v centru velkoměsta? Máte rádi grafitti, hudební kluby, které nabídnou vše od elektroniky až po jazz? Kde najdete Žlezň? To a mnohem víc vám prozradí moje zcela nová beseda o Slovinsku,” říká cestovatelka.

Karlovarské městské divadlo uvede Blbce k večeři

Kdy: neděle 28. dubna od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, městské divadlo

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Komedie autora Francise Vebra baví diváky po celém světě. Nakladatel Brochand pořádí takzvanou večeři blbců, na kterou každý účastník přivede co nejvýstřednějšího hosta a baví se jeho hloupostí. Tentokrát by to mělo být něco extra – ministerský úředník Francois Pignon je snad opravdu "král blbců". Jenomže se všechno zamotá – a najednou platí, že „kdo jinému jámu kopá…“ a „kdo se směje naposledy…“. Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/ Petr Pospíchal, Hana Heřmánková/ Jana Boušková, Jana Švandová/ Vlasta Žehrová.

Farmářské trhy nabídnou jídlo i sazenice

Kdy: pátek 26. dubna, od 9 hodinKde: Karlovy Vary, městská tržniceZa kolik: zdarmaProč přijít: Koupit tam lze zejména potraviny, jako například kvalitní máslo, pečivo, čerstvou drůbež, sýry, jogurty a další mléčné výrobky, těstoviny, med, frgály, uzeniny, koření, sazenice, zeleninu, houby nebo čaje. Prodej zajišťují farmáři a prvovýrobci nejen z regionu.