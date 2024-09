Karlovarsko

V Karlových Varech se koná Festival světla VARY°Září 2024

Kdy: od pátku 6. září do soboty 7. září, vždy od 20. 45 hodin

Kde: Karlovy Vary, Smetanovy sady

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Karlovy Vary se letos v září opět rozsvítí díky Festivalu světla. Připojte se 6. a 7. září od 20. 45 do půlnoci k jedinečné oslavě živlů, která vám vyrazí dech. Festival světla VARY°Září 2024, nesoucí podtitul "Esence Karlových Varů", přináší dokonalou symbiózu přírodních živlů. Voda, oheň, vzduch a země – tyto elementy se stanou ústředními tématy velkolepých show, které probudí magii města a nabídnou návštěvníkům nevšední zážitky. Festival se odehraje na čtyřech hlavních stanovištích, z nichž každé bude reprezentovat jeden z přírodních živlů:

Thermal stage - VODA | Z řeky Teplé vyjde modrá záře a éterické bytosti odhalí tajemství vody. Světelné efekty a projekce na vodní stěnu vytvoří neuvěřitelnou podívanou.

Mlýnská kolonáda - OHEŇ | Na střeše Mlýnské kolonády se odehraje fascinující ohnivá show, která vás zahřeje i uprostřed zářijového večera. Na vlastní kůži pocítíte sílu zemského jádra.

Zámecká věž - VZDUCH | Romantický tanec vzdušných bytostí vás přiměje zadívat se do oblak. Upozorní na místní podnebí a nezadržitelný koloběh vody.

Císařské lázně - ZEMĚ | Vstoupíte do jedinečného sálu Atrium a zažijete vznik vesmíru. Země, stejně jako vy, je jeho součástí. Unikátní interiérová show vám připomene sílu a stabilitu země, na které stojíme.

Doprovodný program

Před hotelem Thermal zažijete gastronomickou extázi. Na 4. ročníku Thermal Street Food Marketu, který je s námi v symbióze, ochutnáte kuchyně z celého světa. Ve foyer Velkého sálu můžete obdivovat jedinečná díla Vojtěcha Šandery s projektem ZeMĚ – sochy a obrazy z betonu, sádry a dalších materiálů. Zahájení 6. 9. v 19. hodin. Pokud zatoužíte vidět festival z výšky, vystoupejte na Foto point "Okno do Karlových Varů" a vytvořte si vzpomínku na jedinečné chvíle strávené v Karlových Varech. Najdete ho na veřejné terase Saunie (nad hotelem Thermal). Ve Dvořákových sadech se představí nová generace designérů Karlových Varů, jejich světelné instalace na téma "Esence Varů" budou velkým překvapením. A na Divadelním náměstí uslyšíte skvělé kapely! Hlavolamy (progresivní POP/Rock ) vás zavedou na cestu plnou energie, vášně a kreativity. Signál tvoří tři hudebníci, kteří se spojili na divokém západě. (autorský pop-rock ) uskupení 5 muzikantů s vášní pro dobrou muziku.Letos poprvé bude součástí festivalu interiérová show v Císařských lázních. Počet míst je omezen, vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji. Pro více informací a program festivalu sledujte webové stránky www.varyzari.cz.

V Karlových Varech zazní i skladby Bacha a Vivaldiho

Kdy: sobota 7. září od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Kostel svaté Máří Magdaleny

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Koncert nazvaný Ave Maria se uskuteční v Karlových Varech. Zpívá sopranistka Eva Müllerová a na varhany hraje Vladimír Jelínek. Zazní skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších světoznámých skladatelů.

Boží Dar pořádá komentovanou prohlídku Po stopách Antona Günthera

Kdy: neděle 8. září od 17 hodin

Kde: Boží Dar, sraz kostel sv. Anny

Za kolik: od 50 do 100 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“ provede po stopách Antona Günthera na místa, kde vznikaly jeho písně, kde se zrodily písničkové pohlednice, kde mu božídarští občané z vděčnosti a úcty postavili památník i na místo jeho posledního odpočinku. Pokud se budete chtít zúčastnit "na poslední chvíli", přijďte na místo srazu ke kostelu sv. Anny. Vstupenky je možné zakoupit u průvodce.

Thermal Street Food Market přinese i cizokrajná jídla

Kdy: pátek 6. září, od 14 hodin a sobota 7. září od 11 hodinKde: Karlovy Vary, promenádní plocha před hotelem ThermalZa kolik: zdarmaProč přijít: Už 4. ročník Thermal Street Food Marketu přinese dobré jídlo, ale kromě toho si zájemci budou moci nechat udělat tetování v putovním tetovacím studiu. Ochutnat bude možné kuchyně z celého světa – od street food klasiky jako jsou langoše, burgery, hot dogy a domácí hranolky po mexické tacos, thajské pad thai, tuniskou shakshouku či vietnamský bůček.