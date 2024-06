Karlovarský deník vám přináší jako každý týden přehled tipů na různé akce, které se konají od pátku 7. června na Karlovarsku, ale také na Chebsku či Sokolovsku. Nechte se inspirovat.

Městské divadlo. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Karlovarsko

Mozartissimo, komorní operní představení, zazní v divadle

Kdy: sobota 8. června od 19 hodin

Kde: Karlovy Vary, městské divadlo

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Virtuózní komorní operní představení, které se vrací k pražské tradici 18. století. Cílem hudebníků a pěvců je oživit a připomenout nejkrásnější části Mozartových árií, duetů a předeher v úpravách pro dechové trio, sopran a baryton, aby si jeho úžasnou hudbu mohly užít další generace tak, jak byla provozována za jeho života. Zpívají a hrají Marie Fajtová – soprán, Jiří Hájek – baryton, Miloš Bydžovský – klarinet, Anna Červenková – hoboj, Štěpán Rimský– fagot

Boží Dar pořádá komentovanou prohlídku „Po stopách Antona Günthera“

Kdy: neděle 9. června od 17 hodin

Kde: Boží Dar, sraz kostel sv. Anny

Za kolik: od 50 do 100 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“ provede po stopách Antona Günthera na místa, kde vznikaly jeho písně, kde se zrodily písničkové pohlednice, kde mu božídarští občané z vděčnosti a úcty postavili památník i na místo jeho posledního odpočinku. Pokud se budete chtít zúčastnit "na poslední chvíli", přijďte na místo srazu ke kostelu sv. Anny. Vstupenky je možné zakoupit u průvodce.

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie zve na prohlídku

Kdy: pátek 7. června, od 18 hodin

Kde: Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Noc kostelů vstupuje v roce 2024 již do 16. ročníku celorepublikové akce. Oblíbená tradiční akce je v Ostrově spojená s výročím 350 let od vysvěcení kostela Zvěstování Panny Marie. Komentované prohlídky zavedou návštěvníky i do běžně nenavštěvovaných prostor. O 19 hodin se koná koncert Three Worlds Connection – Netradiční spojení flétny, kontrabasu a tance v tradičním hudebním žánru v podání mladých umělců z Karlových Varů. Účinkují: Jana Marie Vildová, flétna, Tomáš Novák, kontrabas, Markéta Kuttnerová, tanec.

Tipy Deníku pro Chebsko: Oslava výročí 50 let CHKO i den s vodními záchranáři

Ve Žluticích se otevře kostel svatého Petra a Pavla

Kdy: pátek 7. června, od 17 hodin

Kde: Žlutice, kostel svatého Petra a Pavla

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Akce se koná v rámci Noci kostelů, její součástí bude pohádka, troubení, koncerty, prohlídka zvonů a mnoho dalšího.