Karlovarsko

V Karlových Varech zazpívá Ewa Farna

Kdy: sobota 20. července od 20.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, náplavka u hotelu Thermal

Za kolik: 350 až 550 korun

Proč přijít: Náplavka u hotelu Thermal se přes léto mění na Becherovka stage a je místem pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí. Návštěvníci mají k dispozici Cocktail bar, stánek s občerstvením, lounge nebo terasu hotelu Thermal. Tuto sobotu tam vystoupí Ewa Farna. Patří mezi vůbec nejúspěšnější zpěvačky nejen v ČR, ale i v sousedním Polsku. Vydala 5 českých a 6 polských řadových desek, dvě „Best Of“ kompilace a několik živých záznamů ať už akusticky nebo se symfonickým orchestrem.

Kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách rozezní hra na bajan

Kdy: pátek 19. července od 19.30 hodinKde: Skoky, kostel Navštívení Panny MarieZa kolik: dobrovolné a slouží k provozu a opravám poutního místaProč přijít: Akordeon či heligonka nejsou jenom lidové nástroje, zrozené pro hospodskou zábavu.V rukách hudebního virtuóza dostává jejich zvuk zcela nový a nečekaný rozměr. Běloruský hudebník a skladatel Aliaksandr Yasinski žije a působí už dlouhou dobu v Čechách.Hraje v mnoha hudebních projektech od jazzu po worldmusic, píše a nahrává i filmovou hudbu. V nedávné době vydal své sólové album Hlybini, které také tvoří základ jeho koncertního repertoáru. Zazní i úpravy lidových písní, ale také slavná skladba Wish You Were Here od skupiny Pink Floyd. Aliaksandr Yasinski hraje na knoflíkový akordeon bajan, u nás nepříliš známý.

Boží Dar pořádá komentovanou prohlídku Po stopách Antona Günthera

Kdy: neděle 21. července od 17 hodin

Kde: Boží Dar, sraz kostel sv. Anny

Za kolik: od 50 do 100 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“ provede po stopách Antona Günthera na místa, kde vznikaly jeho písně, kde se zrodily písničkové pohlednice, kde mu božídarští občané z vděčnosti a úcty postavili památník i na místo jeho posledního odpočinku. Pokud se budete chtít zúčastnit "na poslední chvíli", přijďte na místo srazu ke kostelu sv. Anny. Vstupenky je možné zakoupit u průvodce.

V Jáchymově bude taneční večer

Kdy: sobota 20. července od 19 hodinKde: Jáchymov, Taneční vinárna IncognitoZa kolik: 50 korunProč přijít: Hudební a taneční večer za doprovodu hudebních produkcí. Přijďte si rozhýbat tělo v rytmu hezkých melodií.