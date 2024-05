Karlovarský deník vám přináší jako každý týden přehled tipů na různé akce, které se konají od pátku 17. května na Karlovarsku, ale také na Chebsku či Sokolovsku. Nechte se inspirovat.

Oldřich Navrátil s Bohumilem Kleplem ve hře Orchestr Titanik, kterou v roce 2007 představili v třebíčském divadle Pasáž. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Karlovy Vary budou hostit profesionální i amatérské běžce

Kdy: sobota 18. května od 14 hodin

Kde: Karlovy Vary, centrum města

Za kolik: zdarma pro diváky

Proč přijít: Karlovy Vary budou i letos hostit profesionální i amatérské běžce z celého světa. V sobotu 18. května se tam uskuteční Mattoni Karlovy Vary Running Festival. Na atraktivní trasy po městě UNESCO, kolonádách, kolem věhlasných budov vyběhnou tisíce běžců všech věkových kategorií. Závod pořádaný pod záštitou města a kraje je součástí RunCzech běžecké ligy, řadí se ke světové elitě silničních běhů.

Valeč opanuje Slavnost květů

Kdy: sobota 18. května, od 10 hodinKde: Valeč, zámecký areálZa kolik: zdarmaProč přijít: Obec Valeč a státní zámek Valeč zvou na Slavnost květů. Slavnost se uskuteční v areálu zámku Valeč. Návštěvníci uvidí vystoupení dětí MŠ a ZŠ Valeč, Kralovanku, Lucii revival, Prague Queen, kapelu H3K, součástí budou také prohlídky multimediálních expozic zámku a lapidária, program pro děti, pivní slavnosti s hudbou u pivovarských sklepů, prodej květin a mnoho dalšího. Bližší program na webu www.valec.cz

Bohumil Klepl se představí v jedinečné one man show

Kdy: pátek 17. května od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Studio DVA

Za kolik: 50 až 490 korun

Proč přijít: Vysavač, to je komediální one man show o zamilovaném uklízeči z nákupního centra, v níž se představí Bohumil Klepl. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Bohumil Klepl v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.

V Ostrově se budou malovat figurky z deskových her

Kdy: sobota 18. května, od 9 hodinKde: Ostrov, Městská knihovna OstrovZa kolik: neuvedenoProč přijít: V Ostrově si mohou zájemci vyzkoušet malování figurek z deskových her. Pod vedením zkušeného lektora budou mít jedinečnou příležitost naučit se umění přeměnit obyčejné plastové figurky v postavy plné detailů.