Tomáš Klus, Karlovarské kulturní léto 2024

Kdy: sobota 3. srpna od 20.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Becherovka stage

Za kolik: 250, 350 korun

Proč přijít: „Nesmírně se těším, až lidé uslyší album Cítím také z toho důvodu, že to je po třinácti letech mé hudební dráhy první popová deska, i když jsem celé ty roky součástí českého mainstreamu. Těším se taky, až písničky z nového alba budeme s Cílovou skupinou hrát u vás v Karlových Varech, protože je to i návrat ke kořenům, obohacený o nové koření,“ říká Tomáš Klus.

Císařskými lázněmi s Viktorem Braunreiterem

Kdy: pátek 2. srpna od 18 hodin

Kde: Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 306/2

Za kolik: -

Proč přijít: Karlovarský herec, principál, komik a renesanční osobnost v jedné osobě vám o Císařských lázních poví to, co nevěděli ani jejich stavitelé! V rámci prohlídky navštívíte i běžné nepřístupná zákoutí Císařských lázní a dozvíte se nejen o slavných hostech, ale také o běžném provozu budovy. Uslyšíte zaručeně pravdivé příběhy, ale i to, co pravda možná není, ale mohla by být. Pravdivost všech historek ověřoval tým odborníků vedený Viktorem Braunreiterem osobně.

Petr Hodek, muzikálové hity

Kdy: pátek 2. srpna od 19 hodin

Kde: Ostrov, Zámecký park

Za kolik: 180/230 korun

Proč přijít: Srdečně vás zveme na koncert zpěváka Petr Hodka z Habartova, na kterém zazní známé, především muzikálové písně jako Noc na Karlštejně, Bídníci, Dracula a mnoho dalších.

Wing of sympathy

Kdy: sobota 3. srpna od 15.30 hodin

Kde: Jáchymov, Jánský vrch

Za kolik: -

Proč přijít: Ryze akustický koncert k dobré náladě a pohodě (piano, zpěv, saxofon, rytmika cajon, food tamburine a kytara). To vše v neopakovatelné atmosféře u kostela sv. Jana Nepomuckého na Jánském vršku. Akce je součástí projektu Sakrální léto v Jáchymově.