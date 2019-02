Skutečné události, skuteční operátoři a záchranáři. To bude série krátkých dokumentů, které ve spolupráci s ostatními složkami připravuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Pořad bude ukazovat práci operátorů linky 112 i ostatních operačních středisek všech základních složek integrovaného záchranného systému a také práci záchranářů u vybraných událostí.

Cílem série dokumentů je veřejnosti co nejvíce a co nejpřesněji přiblížit, jak práce operátorů a záchranářů vypadá. „Voláním na tísňovou linku to vždy začíná. Přichází prosba o pomoc, jen málokdy je dostatek informací, co přesně se na místě děje,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Operátoři tísňových linek podle jeho slov musí doslova ve vteřině rozhodnout, jak dál postupovat.

„Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje unikátní sérii připravuje společně s kolegy z ostatních krajů, s Ministerstvem vnitra Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, s Policejním prezidiem a kolegy od policie nebo pracovníky karlovarské nemocnice. Dokumenty budou ukazovat náročnou práci záchranářů při skutečných událostech,“ řekl Martin Kasal.

V pořadu autentičtí operátoři popisují náročnost zjišťování prvotních informací, rozhodovací proces a postupy při vysílání záchranářů na místo události. Na diváky čekají opravdu skutečné události, skutečné hovory, skuteční operátoři a záchranáři. „Zcela ojedinělý projekt vznikne v průběhu letošního roku,“ dodal mluvčí. Oslovení lidé vznik dokumentu vítají. „Mám blízko k dobrovolným hasičům, a když vidím některé pořady v televizi na toto téma, žasnu. Alespoň trochu zainteresovaný člověk si musí klepat na čelo. Pokud mají takové pořady vznikat, tak by je měli tvořit opravdu profesionálové, kteří vědí, jak to doopravdy je,“ řekl Daniel Hořejší z Chebu.