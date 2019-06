Z Chodové Plané na Tachovsku totiž startovala rallye veteránů. Cesta nablýskaných krasavců vedla přes Lázně Kynžvart do Kynšperka nad Ohří. Zpět pak přes Prameny do Mariánských Lázní, kde byli všichni veteráni vystaveni.

Na start se postavil také Stanislav Kvasnička z Plané. Ten v uniformě člena veřejné bezpečnosti řídil svoji Volhu z roku 1968. „Motor jsme už trochu seštelovali, tak teď baští nějakých třináct litrů benzínu. Než jsme vyladili motor, tak neklesla pod patnáct,“ popisoval svůj vůz.

Automobil Gaz Volha model 21 má motor o obsahu 2,4 litru. „Hlavně je to má jenom tři kvalty. Jinak jsem ji sehnal na Rakovnicku, kde stála necelých čtyřicet let ve stodole. Za renovaci a prostě všechno okolo jsem dal několik set tisíc. Je to hodně drahý koníček,“ doplnil sedmadvacetiletý příslušník VB.

Se Škodovkou 422 z roku 1929 přijel „závodit“ Jan Zachovský z Ostrova. Posádka jeho vozu byla opravdu početná. Na trať vzal sebou totiž celou rodinu. „Koupili jsme jí s tátou v roce 2000 a čtyři roky jsme jí renovovali,“ popisuje svoji krasavici, která má dvaadvacet koňských sil.

Historickým vozidlům se ostrovská rodina věnuje mnoho let. „Já osobně se autům věnuji od patnácti let. Původně jsem se věnoval motorkám, ale pak jsme šli s tátou do aut. Teď co máme děti tak jezdíme velmi málo. Možná dvakrát do roka, ale táta vyráží pomalu každý víkend na nějaký ten sraz,“ doplnil Jan Zachovský.