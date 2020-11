Nová pobočka České křesťanské akademie začala působit také v Chodově na Sokolovsku. Za sebou už má mimo jiné první zajímavou přednášku pro veřejnost o poválečném vysídlení německých obyvatel z Chodova.

Přednáška o vysídlení chodovských Němců. | Foto: R. Bureš

„Je to pokus zejména formou různě koncipovaných přednášek a diskusí, případně i poznávacích výletů a zájezdů, probírat nejrůznější témata, a to jak společenská, historická, ekologická či duchovní. Rádi bychom tak v Chodově nabídli platformu nejen pro setkávání zájemců z řad evangelické nebo katolické církve, ale i ostatních z našeho města a okolí, kdo by o to stáli,“ uvádí společně zakladatelé místního sdružení akademie Martin T. Zikmund, Jan Nedvěd a Miloš Bělohlávek. Právě posledně jmenovaný nedávno přednášel o poválečném vysídlení německých obyvatel z Chodova.