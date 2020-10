Budova tělocvičny Keller stojí na okraji města a je už za zenitem. „Neodpovídá běžným uživatelským standardům a nákladný je i její provoz,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Bylo rozhodnuto tělocvičnu, kterou město získalo po převzetí kasáren do svého majetku v 90. letech minulého století, už neopravovat, ale připravit výstavbu nové víceúčelové sportovní haly se zázemím,“ dodal.

Pro umístění městské haly podle jeho slov hovoří několik výhod. „Lokalita se nachází na okraji města, pozemek je dostatečně rozlehlý, takže se sem vejde parkoviště a případně další venkovní hřiště, a na stavbu sportoviště je parcela vyčleněna podle územního plánu,“ řekl mluvčí. Rozhodnutí v těchto místech postavit sportovní halu nahrává také skutečnost, že se nachází v malém trojúhelníku mezi dalšími třemi sportovními areály, stadionem u Tyršova domu, plaveckým bazénem a sportovním areálem na vrchu Háj.

„Hala by měla plnit několik funkcí,“ sdělil starosta Aše Dalibor Blažek. „Kromě moderního sportoviště pro obyvatele města by dle mého měla také umožňovat ubytování mimoašských sportovců, kteří k nám stále více přijíždějí na různá soustředění. V neposlední řadě by se měla stát zázemím pro správu sportovišť, kterou pro město vykonává naše společnost Ašské lesy. Ta ale své prostory do současné doby nemá, chybí například na uskladnění techniky,“ řekl starosta.

S realizací projektu chtějí v Aši začít už letos, kdy se uskuteční soutěž na zpracovatele studie. „Její zadání připraví a předloží orgánům města pracovní skupina, v ní bude mimo jiné také správce sportovišť, zástupci sportovních oddílů a architekt,“ sdělil mluvčí radnice. Studie by měla být k dispozici v příštím roce. Po zpracování projektové dokumentace se s vlastní realizací počítá v letech 2023 nebo 2024.

Do rekonstrukcí, výstavby a přípravy nových sportovišť investovala Aš desítky milionů korun. Postaven byl například nový areál na vrchu Háj nebo nová kuželna.