Stačí jen vymyslet kulturní akci nebo doprovodný program pro veřejnost a zažádat na městě o dotaci. Fantazii se meze nekladou. „Byla vytvořena směrnice neboli dotační program, který je schválený zastupitelstvem respektive radou města. V dotačním programu jsou k dispozici dva miliony korun. Každý jednotlivec, organizace, nebo každý, kdo chce přispět k oslavám nějakým způsobem, ať je to organizace sportovní, kulturní, přírodovědná, nebo jakákoliv, tak si má možnost sáhnout na grant. Je do výše až sto procent, ale limitovaný částkou padesát a dvacet tisíc,“ říká mluvčí města Milan Vrbata.

„Pokud se bude ale jednat o nějakou opravdu zajímavou akci, tak výjimky co se týká navýšení dotace jsou možné,“ doplňuje místostarosta Pavel Klepáček.

Lidé mohou návrhy předkládat už od 1. října letošního roku. „A až do září příštího roku. Oslavy budou probíhat celoročně, a to od prvního ledna do posledního prosince příštího roku. Plánuje se přibližně sedmdesát akcí za spoluúčasti města, ale akcí může být klidně víc,“ sděluje Vrbata.

Celkový rozpočet na celoroční oslavy města počítá s osmi miliony korun z městského rozpočtu. „Je to velká částka. Snaha je, aby veřejnost byla do samotných oslav vtažena, abychom měli každou chvilku nějakou připomínku tohoto významného výročí, které datujeme na 2. srpna 1872. Byl to moment, kdy statistici spočítali, že je nás víc než deset tisíc. Zkrátka z městyse jsme se stali městem,“ usmívá se mluvčí.

Aš bude během oslav spolupracovat i se svými partnerskými městy. „A to i s těmi, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, ale oficiálně partnerskými nejsou, například s Bad Elsterem, Adorfem nebo Selbem. Ty patří mezi naše nejčastější partnery. Máme tady také čestné občany města, kteří jsou předsedy krajanských spolků. Jsou to zástupci Němců, kteří byli vyhnáni. Rada města také zřídila v rámci výročí výrobní výbor, který se schází přibližně rok a teď poslední dobou dost intenzivně, de facto každých čtrnáct dnů. Dáváme si tam úkoly. Chceme mít oslavy co nejdůstojnější, a protože to není otázka jen pár jednotlivců, co je můžou zorganizovat, tak do příprav máme širší spektrum zástupců různých organizací, kterých se ty oslavy budou týkat nejvíce. Prostě tak, abychom na nic nezapomněli a aby se nám oslavy povedly,“ dodává místostarosta Klepáček.