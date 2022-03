Na sociálních sítích se zvedla velká vlna nespokojenosti, starosta Aše tedy vyzval občany, aby konkrétní zkušenosti s fungováním pošty zasílali přímo na úřad. „Je to z toho důvodu, protože na krajské ředitelství České pošty se stížnosti nedostaly, a proto si vedení pošty problémy v takových rozměrech vůbec nepřipouštělo,“ pokračuje.

Příběhy o zatoulaných, nedoručených či pozdě doručených dopisech či složenkách chodí na radnici prakticky denně. „E-maily budou tedy nyní využity pro argumentaci při jednání s generálním ředitelem České pošty, protože, jak vidno, velké problémy s doručováním listovních zásilek v Aši trvají doposud,“ uvádí mluvčí.

„Nedávají žádné oznámení o dopise, a to ani s modrým pruhem na podpis o převzetí,“ popisuje jedna z mnoha nespokojených zákaznic. „Já čekala nutně na dopis. Když jsem volala a informovala se, tak mi bylo řečeno, že zásilka už dávno leží na poště. I když jsme byli doma, tak nám pošťáci stejně oznámili, že jsme byli nepřítomní. Vrchol všeho byla ta skutečnost, že ani nezanechali papír o tom, že je naše zásilka uložená na poště, tak co je toto. Je to prostě v háji!“ tvrdí na facebooku.

Jedna zákaznice si stěžuje na to, že jí nechodí sipo. „Nikdy jsem neměla problémy s nedoplatky, ale co se doručuje pošta z Chebu, je to šílené. Takhle to dál už nejde,“ zlobí se další.

Starosta Dalibor Blažek se nevzdává. „Rád bych o problému jednal s generálním ředitelem České pošty případně ministrem vnitra. K tomu ale nutně potřebuji podklady o špatném doručování. Chci proto požádat všechny, kteří se s potížemi setkávají, aby mne o tom informovali na mail milan.vrbata@muas.cz. Jenom tak budu moci dokázat vyvrátit tvrzení krajského vedení České pošty, že na Ašsku je situace normální, a že není, to víme samozřejmě všichni. Všem moc děkuji,“ vzkazuje občanům.