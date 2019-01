Karlovarský kraj – Začátek roku přinesl některým občanům kraje problém a komplikace.

Problém zrušených spojů vyřešil Loket ve spolupráci s krajem a se společností Ligneta a městem Chodov. | Foto: Martin Polák

Pokud totiž dojíždějí do zaměstnání či školy autobusem Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV), mohlo se jim stát, že se neměli jak do cíle své cesty dostat. Na začátku roku došlo totiž ve veřejné linkové dopravě ke změnám komerčních linek DPKV.

„Změny může dopravce provést, aniž by o tom informoval kraj, města či obce,“ vysvětlila mluvčí kraje Jana Pavlíková. „Na základě podnětů od starostů hned situaci začala řešit hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a další členové vedení kraje ve spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje,“ doplnila mluvčí.

Problém se týká především linky 421101 Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov a 421111 Karlovy Vary – Ostrov, ale i dalších spojů. Dopravní podnik totiž změnil trasy spojů, které nyní vedou mimo obce Dalovice, Sadov a Hájek, a tak se stalo, že obyvatelé těchto obcí nemají k dispozici spoje, na které byli léta zvyklí. „Pověřila jsem ředitele naší organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, aby ve spolupráci se starosty Dalovic, Sadova, Hájku a s dalšími okamžitě jednali se zástupci Dopravního podniku Karlovy Vary. Výsledkem je to, že se upraví jízdní řád, aby linka Karlovy Vary – Ostrov zase jezdila tak, jak občané potřebují,“ uvedla hejtmanka.

Dopravní podnik Karlovy Vary také ukončil provoz komerční linky 421110 Karlovy Vary – Loket – Sokolov. „Těsně před koncem roku jsme se od obyvatel města a přes řidiče dopravního podniku dozvěděli, že bude zrušen tento spoj, takže jsme začali okamžitě hledat náhradu,“ popsal starosta Lokte Petr Adamec. První, co se městu podařilo vyřešit ve spolupráci s firmou Ligneta a starostou Chodova Patrikem Pizingerem, bylo přesměrování spoje, který jezdí z Chodova do Karlových Varů, tak aby tento spoj jezdil přes město Loket. Nově tedy tento spoj zajíždí i do Lokte a zajišťuje tak svoz lidí do práce, k lékaři či žáků do karlovarských škol.

„Zároveň jsme ale jednali s krajským koordinátorem dopravy o dalších možnostech a podařilo se nám ve spolupráci s ním a s krajem domluvit s Autobusy Karlovy Vary zajištění ještě dalších dvou ranních spojů,“ uvedl starosta Adamec. Jak dodal, dopravní podnik nabídl městu možnost kompenzace zrušeného spoje, ale byla cenově výrazně vyšší než spolupráce s Lignetou. Spoje zajišťované Karlovarským krajem jsou dotovány výhradně krajem, bez příspěvku města. Proto se Loket rozhodl pro zajištění služeb Lignetou a Karlovarským krajem.

Co se dopravní obslužnosti týká, řeší Loket ještě jeden problém. Zrušením dalšího spoje zůstala od autobusů do Sokolova odtržená lokalita Finské domky. „Řešíme tedy možnost svozu lidí, zejména malých dětí, například k Epiagu, kde by přestoupili na linku do Sokolova,“ nastínil jednu z možností starosta.