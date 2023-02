"Na sokolovské soutěži jsme v pánské kategorii tvořili účes na téma Elvis Presley a v dámské kategorii byla tématem Slovanská bohyně. Podobnými soutěžemi se připravujeme na letošní závěrečné zkoušky," říká Matěj Polívka, který do prvního ročníku nastoupil spolu s dalšími třemi chlapci. Někteří z nich to vzdali, jiní k nim zase naopak přibývali. K letošním závěrečným zkouškám půjdou tři z nich. Zbytek jeho ročníku tvoří zhruba 30 dívek. Prozradil také, jak se k oboru dostal. "Bylo to úplně náhodou. Po základní škole jsem zcela nevěděl, co bych chtěl dělat. Vybíral jsem, jako mnoho ostatních, prostě nějakou školu. Chtěl jsem nějakou jistotu, abych měl po škole kam nastoupit. Nejsem úplně studijní typ. Po určitém hledání jsem si vybral střední školu živnostenskou a rozhodoval se mezi cukrářem a kadeřníkem. To byly tehdy pro mě takové jistoty, o kterých jsem mluvil. Dalším takovým impulsem byl fakt, že jsem na tuto školu šel společně s kamarádem. Bylo mi 14 let. Málokdo v té době ví naprosto přesně, co chce dělal v budoucím životě," vzpomíná Matěj Polívka z Jindřichovic.

Jeho obor se naplno rozjel prakticky až ve druhém ročníku. Bylo to kvůli covidu. "Nastoupil jsem do prvního ročníku a rozjel se naplno covid. Nejenom kadeřníci, ale i ostatní se tehdy potýkali s řadou omezujících opatření, mezi něž patřila, mimo jiné, i distanční výuka. To není pro žádný obor dobré, natož pro nás," vzpomíná.

Hned za rok, ale vyrazil spolu s ostatními na soutěže kadeřníků a sbíral úspěchy. "Na první soutěži jsem získal druhé místo od laické poroty z řad diváků, na druhé pak čtvrté místo od porotců. Teď nedávno jsem si zase přivezl z Brna druhé místo z celkových dvanácti soutěžících," konstatuje. Nemyslí si však, že by měl nějaký velký talent. "Nějak to nelámu přes koleno. Prostě vždycky něco vytvořím a ono to nějak dopadne. Najdu si vždy něco, co mě baví, čím se chci zaobírat, a jdu na to," směje se.

Do budoucna ve svém oboru nic konkrétního neplánuje. Dovede si však představit, že by se jako kadeřník živil. "Po dobu dvou let bych musel pod někým pracovat. Prostě potřebujeme mít jakéhosi garanta. Teprve poté můžeme začít podnikat sami na sebe. Módním trendem jsou v současné době Barber shopy. Je to prostě taková image. To by mě bavilo," dodává sedmnáctiletý Matěj Polívka, který stříhá jak dámské, tak pánské zákazníky.