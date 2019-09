Během potyčky vytáhl mladík zbraň a vystřelil

Sokolov - Osmnáctiletý mladík z Chebu si v sobotu 7. září vyrazil do Sokolova. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se nezapojil do potyčky a ještě během ní stačil střílet ze zbraně a vyhrožovat s ní ostatním.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Běčák

Policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinů Nebezpečné vyhrožování a Výtržnictví za což může jít mladík až na tři roky do vězení. "Během potyčky podezřelý vytáhl zbraň, kterou namířil na hlavu muže, přičemž mu řekl, že mu nedělá problém ho zastřelit. V tom jedna z nezúčastněných osob útočníkovi zbraň stáhla dolů. Ten však muže, na kterého mířil, udeřil pěstí do oblasti obličeje. Dále měl jednou vystřelit ze zbraně směrem do vzduchu a poté začal mířit i na další osoby nacházející se v jeho okolí," řekla o incidentu mluvčí policie Eva Valtová. Situaci pomohli ukončit náhodní svědci, kteří muže povalili na zem a zbraň mu odebrali. Tu poté předali přivolané policejní hlídce. Policisté agresivního muže zadrželi a eskortovali na policejní služebnu. "Po provedených procesních úkonech byl propuštěn na svobodu. Veškeré skutečnosti kolem uvedeného případu jsou předmětem dalšího šetření, které policisté zpracovávají formou zkráceného přípravného řízení. Svým protiprávním jednáním vzbudil velmi důvodnou obavu o život a zdraví poškozeného muže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky," dodala mluvčí. Hasiči vyrazili k hlášenému požáru autobusu Přečíst článek ›

Autor: Roman Cichocki