Desítky minut trpěla dvaasedmdesátiletá důchodkyně, než ji k smrti umlátil Stanislav L., který ji náhodně potkal. Mimořádně nebezpečný recidivista, jenž seniorku i sexuálně zneužil, si za to ve svých 43 letech vysloužil doživotí. Ale i při pobytu ve vězení budil pozornost veřejnosti. Byl to právě on, kdo tehdy ještě vězně Jiřího Kajínka udal, že chystá útěk, a postaral se mu tak o přesun do přísněji střežené basy.

Stanislav L. byl grázl od malička. Opakovaně byl odsouzen, a to i za loupeže, znásilnění či pokusy o ně. V březnu roku 1999, dva měsíce po propuštění z vězení, popíjel celou noc. Když na schodech do sklepa jednoho z domů v Soukenické ulici v Rokycanech potkal tamní 72letou seniorku, brutálně na ni zaútočil. Šlapal jí po obličeji, mlátil ji pěstmi, kopal do ní, tloukl jí hlavou o zem, vsunul jí pevný předmět do pochvy i konečníku. Vše zakončil tím, že ženu uškrtil. Stařenku zřídil tak, že nájemník, který ji tam našel, ji ani nepoznal.

Vraždil i jeho bratr

U Krajského soudu v Plzni Stanislav L. vinu popíral a snažil se ji hodit na známého. Tvrdil, že vše na něj navlékla jeho družka, která ho chce dostat zpět do vězení. Právě tato žena totiž popsala, jak se recidivista snažil po činu likvidovat důkazy svědčící proti němu. Soud Stanislavu L. jeho verzi neuvěřil. Obžalovanému, který si přišel rozsudek vyslechnout s úsměvem na tváři, připravil šok. Poslal muže, u něhož není podle odborníků šance na nápravu, na doživotí do věznice se zvýšenou ostrahou. „Je třeba společnost před ním chránit a izolovat ho,“ uvedl předseda senátu. Stanislav L., který rozsudek neunesl a vykřikoval sprosté výrazy, se odvolal, ale Vrchní soud verdikt potvrdil.

Zajímavé je, že pouhý měsíc před plzeňským rozsudkem byl za vraždu své družky, kterou umlátil více než sto ranami, odsouzen Stanislavův bratr Ján. Dostal 23 let.

Bez slitování.Zdroj: Deník

Zavařil Kajínkovi

Jméno Stanislava L. se na veřejnosti propíralo znovu v roce 2011, kdy známý vězeň Jiří Kajínek napsal dopis tehdejšímu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, v němž popřel tvrzení, že plánoval útěk z věznice v Karviné. Označil to za výmysl svého spoluvězně, jímž byl právě Stanislav L. Kajínek ho označil za lháře, který má pocit, že mu všichni ubližují. „Dozorci ho chtějí zavraždit a 'jdou po něm'. Kuchaři ho chtějí otrávit a posílají mu otrávené jídlo. Vychovatelé mu zadržují dopisy od rodiny atd. Nikdo si ho ve skutečnosti nevšímá, ale on by chtěl být středem pozornosti, tak si stále vymýšlí!“ psal Kajínek ministrovi s tím, že stejně tak si Stanislav L. vymyslel i to, že on chce utéct.