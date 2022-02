A právě pro šestiletou Elišku uspořádali nadšenci a sportovci z Kickboxu a sportovního studia Sandow akci, pozvali veřejnost a společně v Mariánských Lázních cvičili, boxovali a radovali se z pohybu. Dobrovolný finanční výtěžek pak putoval rodině Elišky, která potřebuje auto k dojíždění k lékařům a k přepravě pomůcek. Maminka dívky Michaela Macháčková neskrývala dojetí a radost. „Pro mne taková pomoc znamená, že máme kolem sebe ty správné lidi, přátele, kteří se od nás neodvrátili a nenechali nás v tom. Díky jejich podpoře mám možnost poskytnout Elišce vše co potřebuje a co bych jí sama neměla možnost dát. Pocit sounáležitosti, že na nás někdo myslí a podporuje nás,“ uvádí maminka s tím, že si váží lidí, kteří obětují svůj čas a energii pro druhé, aby nezištně pomohli. „Ráda bych poděkovala všem organizátorům a účastníkům akce. Vážíme si jejich podpory a jsem vděčná za jejich snahu pomoci Elišce. Bez nich bychom to nezvládly,“ vzkazuje.

Maminku Elišky zná doslova od malička Kateřina Tarantová. „Jenže se odstěhovala do Chebu. A protože spolu s manželem Pepou jsme založili kickbox club v lázních, napadlo nás, udělat podobnou charitativní akci, jaká byla v tělocvičně v Chebu, také zde. Oslovili jsme také Milana Uxu, a ten se rád přidal,“ nechává nahlédnout do zákulisí uspořádání charitativní akce a dodává, že se podařilo přispět částkou přes 24 tisíc korun.

„Bylo to opravdu super, přišlo hodně lidí a byla bezvadná nálada. Hlavně malá Eliška s námi vydržela úplně do konce, tedy dvě a půl hodiny,“ říká účastnice v roli fotografky Romana Kolegarová. „Bylo to neuvěřitelný, boxovalo se, cvičilo i jen tak blblo. A i když Eliška vůbec nemluví, po malé chvilce se úplně odvázala, povídala jsem si s maminkou i Eliškou a ona bez problémů komunikovala, smála se, tleskala, dokonce i se snažila cvičit s tyčí,“ přibližuje akci, kterou hodnotí přívlastkem lidská. „Tady se opravdu může říci, že ve zdravém těle je zdravý duch.“

Finanční podporu využije rodina na nákup vozu. Na Elišku i její starší dceru je maminka Michaela sama a potřebují se pravidelně přepravovat na rehabilitace, vyšetření, do lázní, k lékařům, do speciální školy. „A jejich 20leté auto se již intenzivně chystá do důchodu. Jsou na autě závislé.“

