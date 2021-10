Ihned jak vstoupila Jana Vrbová za hradní bránu, čekalo ji další překvapení. Od ředitelky hradu Jany Těžké se totiž dozvěděla, že je letos stotisícím návštěvníkem hradu.

Jubilejní návštěvnice prošla hradní branou v pondělí 25. října krátce po 10 hodině. Od ředitelky obdržela glejt hradní paní, napsaný ve středověkém stylu. Tento glejt s hradní pečetí opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu Loket s doprovodem zdarma během letošního i celého příštího roku.

"Jubilantka roku 2021 paní Vrbová dostala na památku balíček s korbelem, talířem, a hrnkem s motivem hradu, brožuru o Anežce České a jejím působení v Lokti a knihu Loket v době života a vlády Karla IV., jejichž autorem je historik Vladimír Vlasák. Samozřejmě v balíčku bylo mnoho dalších rozličných upomínkových předmětů spojených s hradem," řekl Těžká.

Paní Vrbová se svou rodinou navštívila hrad Loket poprvé a velmi ji zdejší atmosféra nejen na hradě, ale ve městě samotném, uchvátila. Za tímto historicky skvěle zachovalým klenotem Karlovarského kraje se vydali právě díky pandemii covidu. Původně totiž měla celá rodina strávit podzimní prázdniny v Maďarsku, nicméně díky vývoji situace přehodnotili své záměry a vydali se na pobyt do Karlových Varů. Z krajského lázeňského města pak každodenně vyrážejí na výlety po západočeském regionu.

Hrad Loket je přilákal svou působivou krásou. Již před několika lety jej obdivovali z auta, ale na návštěvu si našli čas až v tomto roce. Ten unikátní pohled na hrad, který se jim vyskytl při příjezdu do města, jim naprosto učaroval: „Pohled na hrad z mostu je impozantní a jedinečný," řekla Jana Vrbová.

Hradu Loket celá rodina přeje, aby se mu dařilo po návštěvnické stránce, aby vzkvétal i v této nelehké době.

Stejně jako v roce 2020 i sezóna roku 2021 je na hradě Lokti poznamenána celosvětovou koronavirovou pandemií. V důsledku toho se hrad dočkal svého stotisícího návštěvníka se zpožděním, než tomu bylo v roce 2019.

Hrad Loket se i přes složitou situaci kolem covidu a neustále se měnících opatření vlády, udržel v černých číslech. Do ztrát nechce jít ani letos, a to i přesto, že musel mít pět měsíců zavřeno. "Letošní sezona byla o malinko lepší než ta loňská. V číslech to byly lepší tržby o pět až deset procent, co se letních měsíců týče. Samozřejmě ale nedosahujeme takového ročního výdělku jako o rok dříve. Důvod je prostý, bylo pět měsíců zavřeno. Od ledna až do května," dodala ředitelka Těžká.

Městský hrad Loket je možno navštívit denně, a to od 9 do 16.30 hodin (zavírací hodina je v 17 hodin), od listopadu pak od 9 do 15.30 hodin (zavírací hodina je v zimě v 16 hodin). Všichni návštěvníci jsou vítáni a jsou pro ně připraveny ke zhlédnutí zrestaurované stavební části hradu a zajímavé exponáty dokumentující dobu minulou. Kromě stálých expozic je zde až do března také unikátní výstav replik korunovačních klenotů.