Čápi navštěvují Třebeň více než dvacet let. „Původně byli na hřebeni střechy, což je nejvyšší bod. Problém byl ale v tom, že přilétl čáp, trochu se rozkoukal a pár dní pobyl, ale když přiletěla čápice, tak jí místo nevyhovovalo a nezahnízdili. To trvalo tak osm let. Po tomto pozorování jsme se rozhodli i tenkrát umístit hnízdo na původní místo. Jenže potom jsme museli opravovat komín na budově, takže to byla pro ptáky další komplikace," vzpomíná místostarosta Třebeně Jan Doubrava. Věří, že nynější upravené místo bude čápům vyhovovat. "Chtěl bych velmi poděkovat všem, co se na této akci podíleli, a to místnímu Hasičskému záchrannému sboru správy železnic, jehož členové se postarali o výškové práce s panem Romanem Dušánkem. Samotné hnízdo i instalovali. Skvělou práci odvedla také Kateřina Doubravová společně s panem Krejčou, kteří hnízdu dali konečnou fazónu, dále patří velký dík i Zdeňkovi Trpkovskému za svaření konstrukce a panu Jaroslavu Krejčovi děkujeme i za skvělý nápad. Pana Krejču vnímám i jako takový motor celého procesu,“ upozorňuje místostarosta.

Správce Národní přírodní rezervace Soos Zdeněk Soukup je velmi rád, že celá akce s čapím hnízdem dospěla do finále. "A to i díky osvícenému vedení Třebeně a také občanům, kteří aktivně chrání přírodu a s nimiž jsme navázali jako záchranná stanice na Soosu spolupráci. Doufejme, že změny, které na střeše proběhly, motivují čápa k tomu, aby tady zahnízdil a vyvedl rodinu. Dalším velkým benefitem Třebeně je, že připravila i vhodné podmínky proto, aby čáp měl co jíst, protože tam budují mokřady, rybníky, ale i aleje. Dokonce je tam i podpora místních zemědělců, kteří ekologicky obhospodařují půdu, a opravdu je to znát. Ptáci většinou stojí na poli, které je ekologické, než na tom, do něhož je vkládána chemie. Troufnu si říci, že Třebeň je v tomto vzorovou obcí,“ uzavírá správce Národní přírodní rezervace Soos.