„Více, než 75 let po vyhnání naší národnostní skupiny jsou miliony nevinných lidí v Evropě opět násilně nuceni opustit své domovy. Jako sudetští Němci jsme obzvláště zděšeni a dojati osudem vyhnaných Ukrajinců, kteří nám připomínají náš osud. Podle mého názoru a přání se Evropa doufám ještě více semkne,“ uvedl spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Euregia Egrensis Bernd Posselt s tím, že Sudetoněmecký den se stává demonstrací míru a solidarity se statečným ukrajinským národem. „V sjednocující se Evropě spoléháme na dialog a přeshraniční spolupráci, což se již tři desetiletí praktikuje v Euroregio Egrensis založeného z iniciativy sudetských Němců,“ podotýká Bernd Posselt.

Předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda poukázal na negativní moc dezinformace i v historických událostech. „Obyčejný strach o majetek povzbuzovaný dezinformační kampaní ohledně revanšismu přinesl za všechna ta léta tolik obav a nepochopení, že i po všech letech snah o nápravu většina dnešních obyvatel Česka neví, kdo jsou a především kdo byli Böhmové - u nás dle mého špatně označovaných jako sudetští Němci,“ uvedl.

Podle Lindy se pořádají tyto konference i proto, abychom v rámci dialogu překročili onu hranici nepochopení a obav. „Budoucnost může patřit odpuštění a spolupráci, ovšem když budeme na rovinu mluvit. Vidím v Böhmech naše bratry a sestry, přátele, kteří i přes velký časový odstup tří-čtyř generací můžou být důležitou menšinou novodobých proevropských dějin Česka. Speciálně zde, na půdě významného lázeňského města, zaneseného na seznam kulturního dědictví Unesco a Karlovarského kraje, nejzaostalejší části České republiky, můžou být vedle lázeňství a cestovního ruchu důvodem pro spolupráci i investice a podnikatelské příležitosti,“ řekl.

K historii pohraničních vztahů se vyjádřil i místostarosta Chebu Ladislav Hrubý. „Na jednání českoněmeckého kongresu se probírala aktuální i historická témata. Celkově jsem měl pocit, že účastníci z Německa mají snahu se na některé otázky z minulosti podívat i českým pohledem, i když spolu ve všem nemusíme nutně souhlasit. Dialog překovává hranice, to bylo výstižné motto tohoto setkání,“ konstatoval.

Místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala hodnotil setkávání obou zemí příznivě. „Situace ve světě je nyní kvůli konfliktu na Ukrajině velmi napjatá, a proto by naše národy měly držet při sobě. Jsou to naši sousedé, tak tedy zapomeňme na to, co bylo, a to myslím oboustranně. Pojďme se dívat dopředu, ať si můžeme navzájem pomoci obzvlášť v těchto nelehkých časech,“ dodal.

Na sudetoněmeckém sjezdu v bavorském Hofu se nechal český poslanec a někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek slyšet, že nejsme jen Češi a Němci, ale Evropané s rozdílnými kořeny, ale společnými plody. Sudetské Němce v projevu také ujistil, že Česko chce nadále intenzivně spolupracovat s Německem, a že Praha ve vztahu k Německu a sudetským Němcům přes všechna vzájemná příkoří hledí do budoucnosti.