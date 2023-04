Před čtyřmi lety se v Sokolově rozhodli zrekonstruovat všech 40 zastávek městské hromadné dopravy ve městě. U drtivé většiny z nich nechalo město postavit jednoduché prosklené přístřešky.

Cestující v Sokolově se po letech dočkali dvou chytrých zastávek | Foto: Deník/Roman Cichocki

U dvou nejfrekventovanějších nástupních míst v ulicích Závodu míru a Jednoty se město rozhodlo udělat takzvaně chytré zastávky autobusů. A výstavba trvala déle, než kdokoliv předpokládal. Cestující dlouhou dobu čekali ve dvou zmíněných místech na své spoje u oplocených výkopů, ale přeci jen se dočkali. Chytré, neboli smart, zastávky dostávají v těchto dnech svou podobu. Jsou osazovány informačními panely, které přinesou řadu informací. Chybět nebude ani tísňové tlačítko, kamera či defibrilátor. Výrobci takovýchto zastávek nabízejí řadu možností včetně wifi připojení zdarma. To však Sokolov odmítl.

Nové chytré zastávky budou mít zobrazení jízdního řádu, LCD panel pro zobrazení informací, například o počasí nebo kvalitě vzduchu, nebo pro reklamy. Chybět nebude ani integrovaná kamera, tlačítka SOS a možnost komunikace například s městskou policií, zásuvka na 230 voltů, USB koncovka, defibrilátor či lékárnička. Co se rozhodlo město do zastávek neumístit jsou dávkovač dezinfekce a volně přístupné wifi. Zastávka bude připojena k elektrické síti a vypomáhat bude i solární panel. Veřejnou wifi na zastávkách město nechce, protože se obává, že by se z místa stalo shromaždiště lidí. Autobusová zastávka by tak podle vedení města ustoupila jiným věcem.

"Zastávky MHD byly v zuboženém stavu. V roce 2019 zastupitelé odsouhlasili jejich výměnu. Byla škoda, že když máme pěkné autobusy MHD, že tomu neodpovídaly zastávky. Proto jsme o náhradu starých usilovali. Výměna trvala déle, než kdokoliv z nás předpokládal. Problémy s dodáním, s výstavbou a dalšími věcmi byly složité. Posledními jsou dvě takzvané chytré zastávky, kde došlo k osazení a nyní probíhá propojení s inteligentními technologiemi. Součástí bude i tísňové tlačítko na městskou polici či defibrilátor, tedy věci, které mohou pomoci zachránit život," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Zastávku už testují první cestující. "Líbí se mi možnost dobití mobilu při čekání na autobus," pochvaluje si jednu z funkcí dvanáctiletá školačka Aneta. Srdcem celé zastávky je dotyková obrazovka s řadou funkcí. Jako prevence proti vandalství je tam kamera napojená na městskou policii.

Cena 38 zastávek byla 3,6 milionu korun. Zbylé dvě smart zastávky vyšly město na 1,5 milionu. Původně měly být chytré zastávky tři, ale v ulici Rokycanova nakonec nebude. Místo prý nevyužívá tolik cestujících jako na zbylých dvou. Během stavby nedošlo k žádnému omezení autobusových spojů.

Každá skleněná výplň u všech zastávek je opatřena také barevnými polepy, aby se předešlo nárazům ptactva do této plochy. Grafický návrh polepů koresponduje se symbolem města, tedy sokolem a dalšími prvky. Informace v kruhových podkladech reagují vždy na místo, které je v okolí konkrétní zastávky. A tak se například u kláštera lidé dozvědí, že kostel sv. Antonína Paduánského ukrýval dvě krypty. Polep na zastávce v ulici Závodu míru vedle Penny zase prozradí, co předcházelo tomu, než se z koupaliště Michal stalo jezero.