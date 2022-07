„Není to úplně město z knížek aspoň z mého pohledu, udělejte nad tím křížek a hurá do Chebu!“ zní song kapely Chinaski Hurá do Chebu, který je dnes už jen úsměvným odkazem divokých 90. let, kdy západočeské město platilo za populární cíl návštěvníků pochybných zálib. „Od revoluce urazil Cheb dlouhou cestu a je dnes místem, které má co nabídnout široké veřejnosti. Vítězný tým soutěže na novou vizuální identitu, pořádané odbornou organizací Czechdesign, se rozhodl udělat křížek nad překonanými stigmaty a ve svém konceptu dává vyniknout potenciálu neobjeveného pokladu Karlovarského kraje,“ říká za Czechdesign specialistka na sociální sítě a PR manažerka Aneta Macolová.

Podle designérů je Cheb městem, které má co nabídnout. „Malebné centrum plné jedinečných pokladů historické architektury, rozlehlý sportovní areál v údolí řeky Ohře, bohatou a živou kulturní tradici nebo třeba lokální pivovar. Přesto nepatří do mentální mapy Čechů jako místo, které stojí za to navštívit, a i pro mnohé místní postrádá jasnou identitu, se kterou by se mohli snadno identifikovat. I proto se vedení města rozhodlo oslovit odbornou organizaci Czechdesign se záměrem uspořádat designérskou soutěž na jednotnou vizuální identitu,“ vysvětluje mluvčí města Simona Liptáková.

Město Cheb k prezentaci dosud užívá především svůj historický znak, v některých případech ho ale nahrazuje či doplňuje logo Špalíčku, jedné z místních významných historických budov. „Způsob užívání těchto dvou prvků ale není systematicky dodržován. Absence definice celkové podoby jednotlivých materiálů zatěžuje jejich tvůrce a způsobuje vizuální chaos, který má na svědomí roztříštěnou a nesrozumitelnou komunikaci směrem k občanům i návštěvníkům,“ uvádí.

Stejně jako pro všechna ostatní města, která se rozhodla investovat do projektu jednotné vizuální identity, je proto i pro Cheb cílem nastavit pravidla pro dlouhodobě udržitelnou, srozumitelnou a kvalitní prezentaci města. „Jasná definice principů tvorby veškerých materiálů, ať už se jedná o sazbu radničních listů, plakátů, městských oznámení nebo komunikaci na sociálních sítích, ušetří do budoucna zaměstnancům města čas, energii a městské pokladně opakované vynakládání finančních prostředků,“ vysvětluje mluvčí cíle projektu a doplňuje, že klíčovou motivací vedení města pro realizaci projektu vizuální identity je pak snaha podpořit v Chebanech pocit, že je pro ně Cheb domovem, na který mohou být právem hrdí.

Podle slov starosty Antonína Jalovce vizuální identita není samospásným řešením, má ale potenciál tento dlouhodobý cíl podpořit. „Od začátku soutěže jsem akcentoval, aby výsledný návrh byl jednoduše komunikovatelný a jeho podoba snadno zdůvodnitelná obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Jsem rád, že vizuál, který ze soutěže vzešel, toto jednoznačně splňuje. Získáváme nástroj, který jistě dokáže Chebany oslovit, a který nám pomůže prezentovat Cheb jako moderní a atraktivní město. Vidím v něm velký potenciál přispět k významnější identifikaci obyvatel s jejich městem, což bylo hlavním cílem celé akce. Jsme ale teprve v polovině práce. Máme v rukou prototyp, který nyní musíme uvést do běžného života Chebu. Věřím, že se to podaří a považuji to za osobní prioritu.“ usmívá se.

Symbol mřížky je víc než jen grafický prvek, který ozvláštňuje značku. „Jde spíš o komunikační nástroj, kterým může město oslovit občany pro pořádání nejrůznějších akcí. Na pozvánce na trhy se mřížka může změnit v zeleninu, na dětské dny se symbol vytvoří z pastelek nebo kříd, na sportovní akci zase ze sportovních atributů, kreativitě se meze nekladou. Mřížku lze zároveň vytvořit i fyzicky, jednoduchým gestem prsty mohou místní i návštěvníci oživit symbol města třeba pro komunikaci na sociálních sítích. Stejně snadno lze používat i velké CH,“ vysvětluje Filip Heyduk, grafický designér studia HMS design, spoluautor vítězného konceptu.

Autory vítězného návrhu jsou grafičtí designéři Filip Heyduk, Martin Strnad a Jan Šimsa ze studia HMS design. „Renomované grafické studio z Prahy má za 20 let svého působení na kontě více než 450 projektů. Spolupracuje s veřejným i komerčním sektorem, velkými značkami i důležitými institucemi. Vytvořilo například jednotný vizuální styl pro Akademii múzických umění v Praze a její fakulty,“ dodává Simona Liptáková.

O vítězi soutěže rozhodla porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků na grafický design, typografii a vizuální identity. Kromě hlasujících porotců byli součástí celého procesu také další zástupci města a příspěvkových organizací, kteří budou s novou vizuální identitou pracovat, jejich vhled a názor byl proto důležitým faktorem.