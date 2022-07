Zážitkový autobus bude jezdit do první poloviny srpna a díky projížďkám budou moci lidé například na večerní komentované prohlídky na Seebergu. „Tyto jízdy jsme zařizovali společně s renovátorem autobusu panem Václavem Prokopcem a za účasti města Františkovy Lázně. Chytli jsme se totiž idey dvou nadšenců, kteří si pořídili ještě původní autobus z roku 1967 a celý ho zrenovovali a teď nabízejí naprosto autentické jízdy. Tento víkend, tedy od 9. července bude spoj na Seeberg navazovat i na večerní komentovanou prohlídku. Nutno ale také dodat, že na poslední odpolední spoj ze Seebergu navazuje linkový autobus, který turisty dopraví ze Seebergu zpět do Františkových Lázní,“ pokračuje.

Autobus si udělá zastávku i v Geofyzikálním muzeu ve Skalné. „Nyní je skvělá možnost navštívit skalenské geofyzikální muzeum, protože v návaznosti s tímto spojem proběhne v místě den otevřených dveří, kde budou také komentované prohlídky o zemětřesení a podobně,“ uvádí Soukup.

Zrenovovat starý a zanedbaný autobus není jednoduché. Své o tom ví Václav Prokopec z Bdeněvsi, který se do renovace autobusu, jenž stál dlouhé roky jako opuštěný zanedbaný a vyrabovaný autovrak, pustil. „Dnes si každý myslí, že jsme si na tom chtěli vydělat peníze, ale ve skutečnosti to tak není. Za prvé děláme stará auta, takže toho máme víc, zkrátka nás to baví. Je to náš koníček a tento autobus byla naše taková autobusová prvotina a vlastně to vzniklo naprosto nevinně,“ říká majitel a jeden z renovátorů historického autobusu Václav Prokopec s tím, že ve stodole měl schovaný autobus svého známého, a to po dobu dvou let. Poté, co si ho kamarád odvezl, řekl si, že udělat si vlastní autobus je vlastně výzva. „Za pár tisícovek jsme sehnali úplnou trosku autobusu Škoda 706 RTO. Tento vrak sloužil jako sklad dřeva a kurník pro slepice. Okna byla zavařená plechy, takže došlo naprosto úplné renovaci. Z autobusu zbyla jen páteř rámu a motor, jinak vše je naprosto nové, ale děláno tak, aby model autobusu odpovídal skutečnosti,“ vysvětluje.

Renovace Škody 706 RTO dosáhla milionu korun. „V Olomouci nám dělali karosérii. Jen za plechy jsme dali 380 tisíc. My jsme si ale poté museli koupit ještě jeden autobus, který je novější a zájezdový. To proto, abychom si na náš vysněný staronový autobus vydělali,“ popisuje Prokopec.

Podle jeho slov takový vymazlený plechový miláček nelze financovat z běžného rozpočtu. „Vše máme na zakázku. Například čalounění jedné sedačky v autobusu činilo tisíc korun a sedaček máme 40. Do statisíců to nabíhalo, dá se říct, rychlostí blesku. Vše jsme ale nechávali zhotovit u nás v České republice. Museli jsme prakticky ještě rozebrat další dva vraky, abychom uspokojili potřeby našeho plechového miláčka, protože samotný autobus byl opravdu vyrabovaný,“ vzpomíná.

Vytvořit z vraku autobus trvalo sedm let. „Nyní s ním jezdíme už pátý rok a sídlíme v Bdeněvsi. My ani neočekáváme návratnost toho, co jsme do autobusu vrazili, ale problém by byl, kdyby nás s ním už nepustili například kvůli emisím a podobně na silnici. Poté bychom už neměli důvod si ho nechávat. Pokud se s ním nebudu moct svést, tak to pro mě už nemá význam. Někdo sbírá známky a pohledy, my tady máme stará auta,“ usmívá se.

Zhotovitelům autobusu dělá radost, když autobus může ještě posloužit druhým například na svatbu, zájezdy a různé slavnosti. „Také se myslím, že je dobré ukázat nějaký um našich předků. Hlavně se opravdu jedná kompletně o český výrobek, takže od gumy až po volant je autobus vyrobený v Česku. Dále se také domnívám, že bychom české výrobky měli propagovat,“ uzavírá.

TURISTICKÁ LINKA HISTORICKÝ AUTOBUS ŠKODA 706 RTO

JEDE VE DNECH: 2. a 3., 9. a 10. ČERVENCE; 6. a 7. 13. a 14. SRPNA

Kateřina, Soos 13:30

Františkovy Lázně, městské sady - 8:45 9:45 10:45 13:45 14:45 16:15

Ostroh, hrad Seeberg - 11:00 14:15 16:12

Kateřina, Soos - 9:00 10:00 15:15 16:45

Skalná, hrad Vildštejn - 9:15 10:15 11:15 15:30 17:00

Kateřina, Soos - 11:30

Františkovy Lázně, městské sady 9:44 10:44 11:44 14:44 16:00 16:21 17:15

Kateřina, Soos 12:00 17:30

Nový Drahov, rest. Selský dvůr 19:30

Františkovy Lázně, městské sady 20:00

Ostroh, hrad Seeberg 20:15

Ostroh, hrad Seeberg 22:45

Františkovy Lázně, městské sady 23:00

Nový Drahov, rest. Selský dvůr 23:20

JÍZDNÉ: DOSPĚLÍ 50,- DĚTI NAD 120 cm 30,- DO 120,- cm ZDARMA

JÍZDY NA NOČNÍ KOMENTOVANOU PROHLÍDKU HRADU SEEBERG, KONTAKT: Zdeněk Soukup 774 542 290