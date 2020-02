Kritický je v současné době nedostatek lékařů v Karlovarském kraji hlavně na Chebsku. Situace není růžová ani na Karlovarsku a Sokolovsku. Každá zavřená ordinace praktického lékaře sice znamená pro karlovarské hejtmanství a obce i města tvrdou ránu, ale také další impuls pro získání náhrady.

Lékaři tak mohou získat finanční příspěvek, moderně vybavenou ordinaci či okamžitě bydlet. Přesto je situace s dětskými i obvodními lékaři podle Jana Bureše, krajského radního pro zdravotnictví (ODS), v Karlovarském kraji i v republice kritická.

NEJVĚTŠÍ PROBLÉM MÁ CHEBSKO

„Víme, že opravdu největší problém je v současnosti na Chebsku, kde skončilo naráz několik lékařů bez náhrady. Kraj sice nemá žádnou kompetenci v oblasti primární péče, praktiky musí ze zákona zajistit zdravotní pojišťovny, ale snažíme se pomoci s řešením této situace, jak to jen jde. Dokonce se na nás s prosbou o součinnost obrátilo regionální vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, která nyní musí pacienty přesměrovat k jiným lékařům. Řada lidí ale není ochotna dojíždět za praktikem z Chebu do Sokolova, do Plesné a dalších míst. Pojišťovny jsou totiž lidem povinné podle platné legislativy zajistit lékaře do vzdálenosti 35 minut od bydliště, což ale řadě pacientů nevyhovuje,“ uvedl radní Bureš. Také chebská radnice se snaží lidem pomoci. „V uplynulých dnech se na nás obrátilo velké množství lidí, kteří chtěli, abychom jim pomohli sehnat v Chebu lékaře. Bohužel zajištění lékařské péče není v gesci města, ale státu a pojišťoven. Moc nás tato situace mrzí,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec. V nedávné době skončil v Chebu jeden praktický lékař, který měl ve své kartotéce velkou část chebských pacientů. Náhrada za něj není žádná. A na jaře letošního roku skončí další praktický lékař ve městě.

MĚSTA LÁKAJÍ LÉKAŘE NA MNOŽSTVÍ BENEFITŮ

„Nabízíme nově příchozím lékařům byty, abychom jim život v Chebu trochu usnadnili. Zároveň spolu s tím mají i snížené nájemné. Nabízíme také prostory pro vybudování ordinace. Zrovna nedávno tady začal ordinovat nový stomatolog, který se také nastěhoval do městského bytu. Podobné benefity mají lékaři také jinde,“ informoval Antonín Jalovec. Vedení chebské radnice se chce příští týden se všemi praktickými lékaři sejít a zjistit, co by jim práci usnadnilo, co by jim pomohlo a co by podle nich vedlo k tomu, aby sem zase přišli noví lékaři. „Celkem jich máme pozváno 15, včetně pediatrů. Z toho nakonec budeme vyvozovat důsledky. Pokud budeme muset, jsme připraveni přejít k radikálním opatřením, kdy bychom nabídli tak výhodné benefity, kterými bychom přebili nabídky ostatních měst. Ale jaké přesně výhody to budou, nechceme předjímat, teprve o tom budeme jednat,“ dodal starosta.

CHYBĚJÍ PRAKTICI I ODBORNÍ LÉKAŘI

Podobná situace jako s praktickými lékaři v Chebu je i s těmi odbornými. Také chirurgové a ortopedové stárnou, a tak přijde čas, kdy bude město řešit i jejich ordinace. „Ano, odborné lékaře budeme řešit také, ale jako prioritu nyní chceme vyřešit především lékaře praktické,“ uzavřel Antonín Jalovec. V Chebu je velký počet lékařů, kterým je kolem 70 let.

KRAJ VYHLÁSIL DOTAČNÍ PROGRAM

Kraj, který si je nedostatku praktických lékařů vědom, už před časem vyhlásil dotační program, v rámci nějž přispívá na specializační vzdělávání 10 tisíc korun měsíčně po dobu až čtyř let, kdy se lékař školí. „Podmínkou příspěvku je, že lékař musí pracovat dva roky v regionu. V současnosti se v rámci tohoto programu vzdělává 11 nových lékařů. Připravujeme také ve spolupráci s obcemi velkou náborovou kampaň praktiků pro dospělé i pro děti,“ doplnil radní Bureš.

Za minulý rok ukončilo v Karlovarském kraji činnost bez náhrady pět praktických lékařů pro dospělé a tři praktičtí lékaři pro děti a dorost.