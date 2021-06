Vloni sekačky město podle starosty Jana Kuchaře zkoušelo na jedné z ploch o rozloze asi čtyři tisíce metrů čtverečních. "Po dobu zkušebního provozu jsme zkoušeli jednu automatickou a jednu klasickou sekačku. Musím konstatovat, že ta robotická je kvalitnější. Zároveň se na trávníku, který ošetří, lépe zadržuje dešťová voda,“ řekl starosta.

Robotické sekačky jsou navíc podle něj ekologické a bezpečné. „I proto chceme automatizovat část údržby města. Jako velkou výhodu vidím, že šetříme přírodu, protože robotické sekačky jsou bezemisní. To znamená, že sem nezajíždí žádné sekačky na benzín. Navíc jsou naprosto bezpečné. I kdyby byl v blízkosti sekačky nějaký pes, kočka, nebo všetečné dítě, které by zkoušelo stroj zvedat, sekačka se automaticky zastaví a zatáhne se do speciálního pouzdra, takže nikoho neporaní," popsal Jan Kuchař s tím, že oceňuje i tichý chod sekaček. Když pracují, nevyvinou prý větší hluk než člověk při běžné konverzaci.

Roboti s ostrými noži přitom odolají vandalům. Automatické sekačky jsou naprosto proti jakékoliv nevyžádané manipulaci. „Je v nich zabudovaný lokalizátor, takže pokud by je někdo chtěl odcizit, mají v sobě alarm a unikátní přístup ke své stanici. Odnést jenom sekačku je tak naprosto zbytečné. Nespáruje se totiž s žádnou jinou dobíjecí stanicí, takže městská policie, která jí má na aplikaci, si pro ni kdykoliv dojede,“ usmíval se Jan Kuchař.

Sekačky budeme potkávat přímo v centru města. Teď pracují kolem Dvorany Glauberových pramenů, brzy bude další robotická sekačka jezdit i kolem sochy Františka.

Důvodem, proč se Františkovy Lázně rozhodly pro šikovné robotické sekačky, je hlavně trend co nejméně zatěžovat životní prostředí.

„My jsme byli jedni z prvních, kdo nasadili ekologický vůz městské policie, následně také elektromobil pro vývoz odpadků a teď nasazujeme elektrické sekačky, které jsou autonomní, tedy samočinné. Hledáme totiž nějaké alternativy, jak tady ekologicky zacházet s životním prostředím a i automatizací, protože se ve městě staráme až o tři sta hektarů parků,“ dodal starosta.

Františkovy Lázně jsou prvním městem v republice, které nasadilo automatické sekačky. Město do jejich nákupu investovalo necelých 400 tisíc korun. Koncem června se připojí také Poděbrady.