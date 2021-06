Podle prvních informací měl být příčinou únik plynu, případně oxidu uhličitého. Do školy proto přijeli hasiči ze sokolovské základny i jejich kolegové ze sokolovských chemických závodů. Měřením zkoušeli zjistit případný výskyt škodlivých látek v ovzduší uvnitř školy, ale bez výsledku. Ve škole se žáci žádných škodlivin nadýchat nemohli.

Velitel zásahu Josef Kulák proto zmínil, že bude třeba počkat na výsledky vyšetřeních, kterým se indisponovaní studenti podrobili v nemocnicích.

Stejnou informaci přinesla odpoledne i policie. "Provedeným měřením a důkladnou prohlídkou školy, můžeme vyloučit, že by se jednalo o únik plynu či jiné škodlivé látky. Dále čekáme na výsledky lékařských vyšetření," řekla mluvčí policie Eva Valtová.

Kolaps postihl jen několik studentů školy. Kantoři a ostatní spolužáci žádné příznaky neměli. Ve hře bylo i to, že byl na policejní škole slzný plyn, ale jeho použití je možné při modelových situacích, a ne při předávání vysvědčení, které se tady v pátek odehrávalo.

Ihned po páteční školní slavnosti, kterou předčasně ukončil příjezd záchranářů, se studenti pro letošní školní rok měli rozloučit. Je tedy možné, že kolaps některých z nich souvisí třeba i se včerejším rozlučkovým večírkem. Svou roli mohla sehrát i nevhodná strava. Vše je jen v rovině spekulací. Definitivně to ukáží až rozbory krve.

O problému čile diskutují i samotní žáci. "Nikdo nekonzumoval žádné omamné látky, omdleli studenti, kteří bydlí na internátu, i ti, kteří tam nebydlí. Mezi nimi byli i ti, kteří chodí na snídaně, ale i tací, co na ně nechodí. Postupně odpadli žáci prvního ročníku, druhého i třetího. Nátlakem to není, hodně jsme toho měli i v době distanční výuky. Všichni, co dnes odpadli, prošli do dalšího ročníku. Podle záchranné služby trpěli hyperventilací, což je zrychlené dýchání," vyjádřil se k incidentu jeden ze studentů v diskuzi.