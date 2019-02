Karlovarský kraj – Půl roku byl klid a pak to zase začalo. Ozvalo se další dunění v podzemí Karlovarského kraje.

Zemětřesení zaznamenávají seismologové v profesionálních měřicích stanicích po celém Chebsku. Seismometr ukazuje i seismolog Jakub Klicpera. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Přišlo silnější zemětřesení, které zaregistrovaly opět desítky lidí napříč celým Karlovarským krajem. Síla otřesu nebyla nijak závratná, bylo to pouhých 2,3 magnituda. Podle odborníků to bylo na hranici, kdy mohli jev pocítit. Nyní se však obyvatelé ptají? Jak dlouho to potrvá? A přijde ještě silnější otřes? Vědci zatím nevědí, ale aktivita se uklidnila. Nejde však vyloučit, že nepřijde jiný záchvěv.

„Tento poslední jev nevypadá rojové, kromě zmíněného otřesu bylo jen pár desítek slabších okolo a teď je zase aktivita minimální. Na roj to zatím nevypadá,“ sdělila seismoložka Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

Lokalizaci otřesu stanovili odborníci do míst, kde se odehrálo i loňské zemětřesení, ale seismologové pokračování aktivity z loňska vylučují.

„Ta oblast je seismicky slabě aktivní a tohle nebylo nic výjimečného,“ poznamenala odbornice.

V tuto chvíli to vypadá tak, že se oblast zase uklidnila, protože záchvěvy se dostávají pouze k magnitudu 1.

„Vypadá to na klid, ale to neznamená, že nemůže nějaká aktivita znovu začít. Zatím jsme nezaznamenali narůstající množství slabších otřesů, které by dávaly tušit, že začne něco silnějšího,“ vysvětlila seismoložka.

Na podzim loňského roku spustili seismologové i novou první českou aplikaci SeisLok, prostřednictvím které mohou lidé sledovat vývoj aktuálního zemětřesení v chytrých telefonech.

Ta během zemětřesení bohužel zahlásila chybu. Následně se však podařilo aplikaci opravit.

„Aplikace měla chybu, nahlásili jsme to firmě, která to vyvíjela a nadále ji spravuje, potíže vyřešili a následně už aplikace fungovala. Proč chyba nastala, nevíme, odpovědná firma v rámci servisní smlouvy dodržela opravu do 24 hodin,“ poznamenala odbornice. Kvůli letošnímu zemětřesení už do Geofyzikálního ústavu dorazilo i několik dotazníků.

„Pár dotazníků přišlo, nedokážeme snadno rozlišit, které byly přes web a které případně přes aplikaci , ale vzhledem k velkému rozsahu výpadku aplikace předpokládám, že ani dotazníky nešly. Navíc zemětřesení o magnitudu 2.3 v hloubce 10 kilometrů zaznamená opravdu jen málokdo,“ podotkla seismoložka.

Záchvěv zaznamenala i Eva z Hazlova. „Jo, také jsem to cítila,nemohla jsem spát, nejdříve jsem si myslela, že mám halucinace, ale pak mi došlo, že se naše zemička troch ozvala,“ uvedla.

Zatím poslední zemětřesný roj zaznamenali vědci vloni v květnu, kdy nejsilnější jev dosáhl magnituda 3,8.

„Západní Čechy jsou stále seismicky aktivní. Během roku citlivé přístroje zaznamenají i několik desítek slabých otřesů, které lidé nepocítí. Jednou za čas se otřesy projeví právě seismickým rojem. Co přesně však zemětřesení vyvolává, není dosud jasné. S velkou pravděpodobností ale otřesy půdy souvisí s velkým obsahem oxidu uhličitého a vody v zemské kůře pod Karlovarským krajem,“ dodal seismolog Josef Horálek.