"Každý máme představu o ideálu jinou. Spíš si myslím, že tyto specifické svátky by měl každý prožívat tak, jak je mu to nejbližší. Pokud někomu vyhovuje setkání s rodinou u dobrého jídla, tak ať si užívá tímto způsobem. Pokud někdo touží po kupě dárků, že se pod jejich tíhou ani neprodere ke stromečku, tak ať si to zase udělá podle sebe. Tím chci říct, že jsme každý jedinečný a nelze se rovnat všeobecným měřítkem," uvedl.

Podle Mira lidé úplně zapomněli na samotný princip vánočních svátků. „Vede to i k otázce, proč vlastně Vánoce slavíme. Mnohdy se setkávám s dotazem, jestli vůbec vím, co jsou Vánoce, proč se slaví a z čeho vychází. Jsou to samozřejmě křesťanské svátky, které jsme si téměř celosvětově vzali za své. Od mala jsme ale vychovávaní v tom, že se těšíme na Vánoce, na dárky, bez ohledu na to, jaká je opravdová podstata Vánoc. Myslím si, že se to společnosti úplně vytrácí, respektive mám na mysli tu pravou podstatu Vánoc, která tkví v novém životě, naději, soucitu, sounáležitosti a svým způsobem i určité vznešenosti, kterou také v této době postrádám. Klid a pohodu bychom si opravdu měli zachovat a pracovat na tom, abychom tohoto příjemného stavu docílili," zdůraznil.

„Čas od času slýchávám, že si lidé berou na vánoční dárky půjčku. To pokládám za opravdový extrém. Jsou to za mě kroky, které sem opravdu nepatří, ale bohužel je to tlak společnosti. Uvedu příklad. Jedno z dětí se vrací po Vánocích zpět do školy se starým telefonem, ale spolužáci mají nejnovějšího iphona. Už tady vzniká tlak, se kterým si málokteré dítě poradí, což rozhodně není v pořádku, a to třeba platí i u oblečení a podobně. Myslím si, že ve společnosti je to špatně nastavené už od základu a lehce to odbourat nejspíš nelze. Lidé, kteří si tyto záležitosti uvědomují, tak se na to dívají asi více střízlivě a mohou si vánoční blázinec asi i lépe užít. Zkrátka hodnoty vidí jinde. Společné setkání u dobrého jídla jim je bližší, než se stresovat při koupi drahých a originálních darů. To už si spíš každý přeje, aby to šílenství zase na rok skončilo," sdělil.

Vánoce by podle něho měly patřit dětem. „Poslední dobou se také setkávám s tím, že si k Vánocům nic nedávají. Je to z toho důvodu, že to mají nastavené jen pro své děti. To mi přijde fajn pravidlo. Samozřejmě, když někdo chce obdarovat druhého, tak proč ne, ale dělat Vánoce hlavně pro děti, to mi dává smysl," uzavřel.