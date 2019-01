Sokolov – Bývalé železniční depo v Sokolově půjde k zemi dříve, než se předpokládalo. Mohou za to především požáry, ke kterým tam často dochází.

S chátrajícím objektem tak jsou starosti, které za to městu nestojí. Spolu s depem plánuje Sokolov zbourat další nádražní budovy, které mu též patří.

„Depo patří městu, které ho koupilo. Nadále ho však pronajímá. V depu jsou ještě dva nájemci. Naši úředníci se nás nedávno ptali, zda tam mají prodlužovat smlouvy. Vzhledem k tomu, že v průběhu tří týdnů tam byly dva požáry, usoudili jsme, že bude lepší dát nájemcům výpověď,“ říká místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Město nechce dále investovat do případných revizí či elektroinstalací, které tam kdokoliv otvírá a podobně.

„Je to větší riziko než výnos pronájmu, který by z toho byl,“ dodal Jakobec.

Výpověď má tříměsíční lhůtu. V únoru by měla také začít demolice tří objektů, které jsou hned vedle nádraží směrem na Karlovy Vary. Depo koupilo město od Českých drah za 2,2 milionu korun. Odkoupení a demolice objektu pomohou vyřešit kolizi s páteřní cyklostezkou podél Ohře. Prostor chce město využít pro lehkou, nerušící výrobu či skladové haly. Část této lokality může sloužit i k odstavování autobusů z nedalekého terminálu.

„Cestujícím, kteří přijíždějí do Sokolova od Karlových Varů, se naskýtá pohled na ruiny depa a několika opuštěných a chátrajících domků, které zde zbyly po železničářích. Je to ostuda. Druhá strana nádraží směrem na Cheb je už moderní,“ říká jeden z cestujících Vladimír Kašík.

Opuštěné domky město také koupilo a chtělo využít. Nakonec i ty půjdou k zemi. Nabídková cena byla 2,187 milionu korun. K depu patří ještě drobné stavby, za které Sokolov zaplatil zhruba 90 tisíc korun.