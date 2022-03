„Svolal jsem mimořádné jednání městského zastupitelstva, a to s jedním stěžejním bodem a tím je pomoc Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Návrh vedení města je takový, že bychom chtěli, aby zastupitelstvo schválilo pomoc v celkovém objemu jeden milion korun. Částka bude rozdělena do dvou částí. Půl milionu půjde okamžitě na Ukrajinu prostřednictvím sbírky neziskové organizace Člověk v tísni a druhého půl milionu bude alokováno pro pomoc Ukrajincům, kteří přijdou na území České republiky konkrétně na Chebsko. Bude to spojené s jejich integrací a aklimatizací na Chebsku,“ sděluje starosta Chebu Antonín Jalovec.

Podle něho je prioritou zahájení školní docházky pro děti z Ukrajiny. „I když legislativa připouští, aby děti z uprchlických rodin zahájily školní docházku až do devadesáti dnů po příchodu do České republiky, považujeme co nejrychlejší začátek vzdělávání za prioritu. Po nezbytném oddychu po absolvované cestě, registraci a ubytování tak děti budou mít zajištěné aktivní využití doposud volného času a jejich maminky si budou moci najít práci,“ pokračuje.

Ředitel františkolázeňského muzea skončil, podle starosty ohrozil organizaci

Základní a mateřské školy jsou na příliv nových dětí připravené. „Oba typy škol mají dostatečnou volnou kapacitu, takže pro ně nebude problém docházku dětí zajistit. Prozatím budeme ukrajinské děti zapisovat především do škol a školek poblíž místa jejich ubytování. Bylo domluveno, že se tam děti dostaví již tento pátek a vyřídí si potřebnou administrativu. Pravidelnou výuku pak začnou navštěvovat hned po jarních prázdninách. Z dětí ubytovaných v městských zařízeních je jich ve věku docházky do mateřské školy šest a do základní školy dvacet jedna. Další se ale budou rekrutovat z řad rodin ubytovaných prostřednictvím soukromníků a firem,“ uvádí starosta Jalovec s tím, že je pravděpodobné, že Ukrajinci budou v Česku pobývat delší dobu a někteří možná i natrvalo. Proto se vedení radnice s vedením škol shodlo na tom, že nebude zřizovat žádné speciální ukrajinské třídy a bude se snažit děti plně integrovat do českojazyčné výuky. „Mělo-li by některé z nich problémy s jejím zvládnutím, může být zařazeno do speciálního kurzu češtiny pro děti z ciziny, které už úspěšně běží na 3. základní škole. Momentálně je v nich pět volných míst a s krajem máme předjednáno případné další navýšení kapacity. Věřím, že se děti z Ukrajiny i po prožitém stresu a strastiplné cestě podaří rychle zapojit do běžné výuky a moc děkuji ředitelům škol a školek a výhledově i jejich učitelům za vstřícný přístup a ochotu jim s tím pomoci,“ říká.

Lidé z Ukrajiny potřebují také volný přístup ke zdravotní péči. „Město se teď stará o lidi, které podchytilo přílivem z Ukrajiny kvůli válce. Bylo nutné zajistit cestu z Karlových Varů, kde se zaregistrovali, zaevidovali a kde dostali pojištění a vízum. Na základě toho je nutné jim poskytnout i zdravotní péči. My jsme mezi tím udělali dohodu s panem ředitelem chebské nemocnice, který nám vyšel vstříc v tom, že pokud bude mít někdo z uprchlíků zdravotní problémy, pomůžou jim. Dále se nám ozvaly dvě ukrajinské lékařky, které dlouhodobě pracují v Nemocnici Cheb. Nabídly se, že nám pomohou s komunikací s lidmi, ale také se nám ozval jeden stomatolog a vyšel nám vstříc. Hned jsme k němu poslali dvě děti, které mají rovnátka a potřebovaly kontrolu. Počítáme i s tím, že nově příchozí praktik také bude nápomocen při zdravotních problémech našich sousedů z Ukrajiny,“ doplňuje místostarosta Chebu Jiří Černý.