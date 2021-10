Dětský lesní klub je v Chebu oblíbený, budování lesní školky pokračuje

Vybudovat zázemí a do dvou let otevřít v Chebu lesní mateřskou školu, to je cíl spolku Pod Lipami. Od září už funguje dětský lesní klub.

Děti, které tráví většinu času v přírodě, poznávají rostliny, zvířata, ale i různé praktické dovednosti. Tak bychom mohli popsat Lesní klub Pod Lipami. | Foto: Lesní klub Pod Lipami

Děti, které tráví většinu času v přírodě, poznávají rostliny, zvířata, ale i různé praktické dovednosti. To je náplň činnosti spolku Lesní klub Pod Lipami, který provozuje v Chebu lesní školku pro nejmenší neboli zatím dětský lesní klub. „Podařilo se nám získat do nájmu krásnou zahradu v blízkosti areálu chebské Krajinky. Máme již zájemce ze strany rodičů, druhého pedagoga a získali jsme grant na stavbu dřevěných kadibudek. Chybí nám však kvalitní zázemí. Zkoušíme získat potřebné finance prostřednictvím dárcovské kampaně, oslovujeme nejen své známé a podporovatele, ale i firmy. Věříme, že finance vybereme, i když možná ne tak rychle, jak jsme původně doufali. I tak je ale klub od září otevřený, máme provizorní zázemí v podobě kvalitního stanu či mobilní buňky. Vlastně tak začíná většina lesních klubů," říká Marcela Ambrožová, hlavní pedagog lesního klubu. V současnosti je v České republice okolo sto dvaceti lesních mateřských škol. Chebská je zatím nejzápadnější na mapě. Spolek Pod Lipami potřebuje k provozu klubu vybudovat zázemí v podobě přístřešku a připojené maringotky nebo chatky. Potřebné finance se rozhodl získat prostřednictvím sbírky na portále Darujme.cz, kde může přispět každý z nás. Spolek otevřel lesní klub z toho důvodu, že je to předstupeň lesní mateřské školy. „Je určen pro předškolní vzdělávání dětí a výuka zde probíhá dle konceptu lesních mateřských škol. Největším rozdílem je to, že klub není registrovaný v rejstříku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a tudíž nedostává finanční podporu na mzdy pedagogů. Na druhou stranu je zde oproti školce výhoda jednodušších pravidel," doplňuje Marcela Ambrožová. Lesní školce se daří budovat, sbírka pokračuje a světlo na konci tunelu je jasnější, protože se pedagogům a příznivcům spolku daří jejich snahy. A zázemí pro lesní výuku se pomalu, ale jistě rýsuje. Veškeré informace o činnosti spolku, fungování lesního klubu i možné podpory naleznete na webových stránkách www.lmscheb.cz.