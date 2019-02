V současné době sídlí v areálu drobného zboží v soukromých prostorách. Nově by se měly přemístit do hospodářské části domu s pečovatelskou službou, tedy do prostor města.

„Přesun chráněných dílen připravujeme s manželi Bráborcovými už nějakou dobu. K Mateřídoušce jsme se vždy hlásili, vždy jsme je brali jako důležitý subjekt pro město. Určitě je chceme podporovat i do budoucna nejen finančně, ale i prostorem, zajistit jim nějakou jistotu,“ zdůvodnil rozhodnutí města místostarosta Luděk Soukup. Tuto iniciativu města v podobě jistoty městských prostor manželé Bráborcovi vítají. „Už jsme si nechali udělat předběžný projekt. Jednalo by se i o rekonstrukci pečovatelského domu pro seniory,“ uvedla ředitelka Denního centra Mateřídouška Věra Bráborcová.

Pečovatelský dům má dvě části. Obytnou, kde bydlí senioři a kterou by si ponechal ve správě Bytservis, a hospodářskou, kam by se do přízemí mohli přestěhovat klienti Mateřídoušky. „V přízemí by byly sociálně terapeutické dílny, tak aby prostor byl bezbariérový. První patro by obývala pečovatelská služba,“ nastínil plány Pavel Bráborec. Společným prostorem by pak byla jídelna, kde by klienti Mateřídoušky mohli pomáhat seniorům při vydávání jídla. „Chceme být prospěšní a užiteční seniorům. Abychom nejenom něco chtěli, ale uměli i dávat,“ říká ředitelka Bráborcová.

Klienti by se tak zapojili i do úklidu anebo by pomohli například s úpravami oděvů, zkracováním či zašíváním. V plánu jsou třeba i společná setkávání klientů dílen a seniorů z pečovatelského domu.

Úkolem v letošním roce je zpracovat projektovou dokumentaci, tak aby bylo město připraveno na podání žádosti o dotaci. Pokud ji získá, může začít s rekonstrukcí. „Nechceme to ale nijak uspěchat. Když budeme vědět, že vhodný dotační titul bude až ve druhé polovině příštího roku, počkáme,“ dodal místostarosta Soukup.

Město obě služby Mateřídoušky, tedy dílny a stacionář, každý rok podporuje ze svého rozpočtu. Letos to bude částkou ve výši 475 tisíc korun.