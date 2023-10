Mužstva A a B musela kvůli hřišti zničenému divočáky odehrát zápasy mimo domácí pole.

Divočáci dělají vrásky fotbalistům a nikdo neví jak devastaci zabránit. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Jana Kopecká

Hned dvakrát měli fotbalisté ze Dvorů na svém hřišti nezvanou návštěvu. Trávník jim rozryli kanci poprvé 5. října. A jen co dali sportovci hřiště do pořádku, divoká prasata sem přišla následující víkend znovu. Jak konstatoval předseda TJ Karlovy Vary – Dvory Lukáš Havel, kanci zničili čtvrtinu hrací plochy, tedy přibližně 200 metrů čtverečních. Fotbalisté ze Dvorů nejsou v regionu jedinými, kdo musel někdy po řádění divočáků odstraňovat škody. Své o tom ví i třeba hráči z Radošova. Myslivci upozorňují, že zvířata jsou přemnožená a nyní se budou stále více stahovat do civilizace, kde budou hledat snadný přísun potravy. Některé samosprávy, konkrétně třeba Plzeň, se už dokonce rozhodly, že vyhlásí kancům válku a chystají odstřely ve velkém.

Poprvé někdo nechal divočákům ve Dvorech otevřenou branku. „A jen co jsme trávník opravili, přišli ze soboty 7. na neděli 8. října znovu. Tentokrát protrhli plot. Škody jsou značné. Bylo nás na to jedenáct členů klubu včetně správce, co jsme hřiště dávali do pořádku,“ říká Havel.

Nejhorší místa fotbalisté ihned zabezpečili kari sítěmi, které se montují přímo do betonu. Divočáky totiž standardní drátěné ploty nezastaví. Snadno je roztrhnou a dírou se protáhnou. Kvůli jejich přemnožení už mnoho majitelů zahrad muselo svá oplocení zesílit právě v místě, kde se plot dotýká země.

„Kance u nás na hřišti ve Dvorech nepamatuji. Je to snad poprvé. Zřejmě přišli podél potoka z luk, které se nacházejí v blízkosti krajského úřadu. Máme zprávy, že lidé viděli, jak k nám míří skupina deseti dospělých a třiceti malých divočáků,“ poznamenává předseda tělovýchovné jednoty Dvory.

I když fotbalisté dali travnaté drny zpět a plochu znovu osili, hrát se tam zkrátka nedá. „Museli jsme kvůli tomu mužům u nás zkrátit sezónu, dva zápasy A a dva zápasy mužstva B jsme tak museli přesunout na jiná hřiště. Děti jsme naštěstí stěhovat nemuseli,“ uzavírá Havel.

Odborníci vyzývají veřejnost, že s nástupem zimy by měli lidé dávat dobrý pozor na to, co vyhazují na komposty. Na těch by rozhodně neměly končit přebytky ze zahrad. Divočáci totiž značně zpohodlněli a hledají potravu mimo svá obydlí. Jsou ochotni překonat i silnice, kde ovšem ohrožují motoristy.