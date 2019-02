Dlouhodobých pěstounů je v kraji stále nedostatek

Karlovarský kraj – „Aktuálně hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro tři sourozence. Maminka dětem zemřela a tatínek se zdržuje neznámo kde.“„Víťa to měl v rodině moc těžké, zažil moc nepěkných věcí, proto musel být v březnu 2017 umístěn do dětského domova.“ To jsou jen dva ze 183 příběhů dětí, které v našem kraji čekají na dlouhodobou pěstounskou péči.

Ilustrační foto. | Foto: Dobrá rodina

Karlovarský kraj proto pokračuje v kampani Staňte se pěstounem, kterou zahájil v roce 2016. Tváří kampaně je Josef Váňa. „Očekáváme, že se bude hlásit víc lidí, kteří budou mít zájem o dlouhodobou pěstounskou péči," sdělil Petr Kubis, náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí. Výsledky v oblasti dlouhodobého pěstounství a adopce zatím neodpovídají představám kraje, přestože vloni byla dlouhodobá pěstounská péče zprostředkována 17 dětem, což je o pět víc než v roce předchozím. Bude se tedy v rámci kampaně snažit oslovit ještě větší množství potenciálních zájemců a využívat způsoby, které se osvědčily, tedy distribuci informačních materiálů prostřednictvím facebookové a webové stránky kampaně, výstavy s fotografiemi pěstounů z kraje, audiospot s Josefem Váňou, videospoty promítané na LED obrazovkách, letáky a informační balíčky, přednášky a další aktivity. Letos nově by kraj chtěl oslovit starosty, jestli by videospoty se známými herci mohly běžet i v kinech před promítáním filmu. „Otázkou je, jestli tímto způsobem zájemce dostatečně informujeme," vyjádřil pochybnost náměstek Kubis. A podobně zareagovala i hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. „Setkávám se s tím, že za mnou přijdou lidé a říkají: chtěli bychom si dítě adoptovat, chtěli bychom být pěstouny. Nevíme ale, jakým způsobem postupovat, na koho se obrátit. Pokud půjdeme cestou kraje, využijeme krajské listy, zpravodaje, kde bude nejen informace o kampani, ale také to, kdo je kontaktní osoba a s kým by si o tom mohli pohovořit, pokud se rozhodnou pěstouny být," uvedla hejtmanka. Podle statistických údajů ke konci roku 2017 bylo v Karlovarském kraji 547 tzv. dlouhodobých pěstounů, z toho 98 osob, u kterých byla pěstounská péče zprostředkována krajským úřadem, a u 449 jde o příbuzné dětí. „V roce 2018 kraj přijal 8 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči, což je o 4 více než v roce 2017. Do evidence bylo zařazeno 7 žadatelů, což je o 2 více než o rok dříve. Nejčastěji se zájemci rozhodovali přibližně rok," upřesnila mluvčí kraje Jana Pavlíková. Plánovaný rozpočet kampaně na letošní rok je 500 tisíc korun. Bližší informace najdete na www.pestounskapecevkk.cz a na fb profilu Pěstounská péče v KK.

Autor: Lucie Žippaiová